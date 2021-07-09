Во Флориде под руинами рухнувшего дома нашли останки родственников первой леди Парагвая

Под обломками разрушенной многоэтажки во Флориде нашли тело невестки президента Парагвайя и двух членов ее семьи. По данным Telefuturo, были найдены останки Софии Лопес Морейра, мужа Луиса Петтенгилла и младшего сына пары, еще двое детей пропали без вести.
Отметим, работы по восстановлению руин башни Champlain Tower South продолжаются. Напомним, 12-этажный дом рухнул 24 июня. Погибли 64 человека, еще 76 числятся без вести. На этой неделе работа на объекте сместилась с поисково-спасательных работ на работу по извлечению останков из кучи обломков.