Во Флориде под руинами рухнувшего дома нашли останки родственников первой леди Парагвая
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Во Флориде под руинами рухнувшего дома нашли останки родственников первой леди Парагвая

4:14:137/9/2021Фото: pixabay
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12-этажный дом рухнул 24 июня, погибли 64 человека.

Дом во Флориде рухнул 24 июня

Под обломками разрушенной многоэтажки во Флориде нашли тело невестки президента Парагвайя и двух членов ее семьи. По данным Telefuturo, были найдены останки Софии Лопес Морейра, мужа Луиса Петтенгилла и младшего сына пары, еще двое детей пропали без вести.

Отметим, работы по восстановлению руин башни Champlain Tower South продолжаются. Напомним, 12-этажный дом рухнул 24 июня. Погибли 64 человека, еще 76 числятся без вести. На этой неделе работа на объекте сместилась с поисково-спасательных работ на работу по извлечению останков из кучи обломков.

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