Элегантные 60-летняя Тильда Суинтон и ее 23-летняя дочь Хонор показали себя на премьере The Souvenir Part II на Каннах
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Элегантные 60-летняя Тильда Суинтон и ее 23-летняя дочь Хонор показали себя на премьере The Souvenir Part II на Каннах

10:30:287/9/2021,ЛИДИЯ СПЕНСЕР-ЭЛЛИОТФото: dailymail.co.uk
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60-летняя Тильда Суинтон в длинном платье, а 23-летняя Хонор Суинтон Бирн в коротком платье с туникой и сумочкой Chanel, которая была прикреплена к ее ноге как подвязка.

60-летняя Тильда Суинтон и 23-летняя Хонор Суинтон Бирн излучали элегантность в четверг, когда присутствовали на премьере фильма "Сувенир-Часть II" на Каннском кинофестивале

60-летняя Тильда Суинтон и 23-летняя Хонор Суинтон Бирн излучали элегантность в четверг, 8 июля, когда присутствовали на премьере фильма «Сувенир-Часть II» на Каннском кинофестивале.

И отмеченная наградами актриса и ее дочь появились в приподнятом настроении, когда они вышли на голубую дорожку на юге Франции.

Звезда «Нам нужно поговорить о Кевине» выглядела безупречно шикарно в длинном платье с пайетками и кружевом.
Тильда выглядела стройной в черном, сине-розовом платье, которое она сочетала с блестящими черными туфлями на шпильке.

Она носила свои фирменные короткие светлые локоны в гладком стиле с косой строчкой и добавила яркую розовую помаду к своему образу.
Звезда добавила к своему ансамблю несколько массивных колец и не могла не усмехнуться, когда она посетила звездное мероприятие вместе со своей дочерью.

Тильда продемонстрировала свой темно-красный маникюр, нежно держась за руки с Хонор на синей ковровой дорожке.

Дуэт мать и дочь устроил гламурное зрелище на престижном французском кинофестивале.

Хонор привлекала внимание в черном мини-платье без бретелек с прозрачным сетчатым шлейфом в длину.

Подающая надежды актриса несла все самое необходимое в привлекательной миниатюрной сумке Chanel, которая была прикреплена к ее ноге как подвязка.

Она добавила к ансамблю несколько золотых ожерелий-цепочек и пару подходящих серег-колец.
Хонор подчеркнула свои тонированные ноги парой черно-серебряных туфель на каблуках и завершила образ массивными золотыми браслетами.

23-летняя девушка сияла, когда она присоединилась к своей матери на синем ковре и откинула слегка завитые светлые локоны с лица.

Она подчеркнула свою естественную красоту темной подводкой из красного цвета, а завершила макияж губной помадой телесного цвета.
Хонор - одна из двух близнецов, родившихся у Тильды с 81-летним шотландским художником и драматургом Джоном Бирном.

Пара рассталась через 14 лет в 2005 году, но продолжала жить вместе, пока Тильда работала над различными блокбастерами.

При нестандартном проживании пара даже проживала вместе, в то время как Тильда переехала к своему следующему любовнику, Сандро Коппу, который был на 18 лет младше ее.

Говоря о ее жилищных условиях в то время, Тильда сказала: «Мы с отцом моих детей хорошие друзья, и теперь у меня очень счастливые другие отношения».

«И мы все действительно хорошие друзья. Это очень удачная ситуация.

«Жизнь не должна быть сложной. Вам просто нужно проявить сострадание к себе и перестать винить себя, когда все действительно усложняется».

Источник: dailymail.co.uk

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