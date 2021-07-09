Элегантные 60-летняя Тильда Суинтон и ее 23-летняя дочь Хонор показали себя на премьере The Souvenir Part II на Каннах

60-летняя Тильда Суинтон и 23-летняя Хонор Суинтон Бирн излучали элегантность в четверг, 8 июля, когда присутствовали на премьере фильма «Сувенир-Часть II» на Каннском кинофестивале.
И отмеченная наградами актриса и ее дочь появились в приподнятом настроении, когда они вышли на голубую дорожку на юге Франции.
Звезда «Нам нужно поговорить о Кевине» выглядела безупречно шикарно в длинном платье с пайетками и кружевом.
Тильда выглядела стройной в черном, сине-розовом платье, которое она сочетала с блестящими черными туфлями на шпильке.
Она носила свои фирменные короткие светлые локоны в гладком стиле с косой строчкой и добавила яркую розовую помаду к своему образу.
Звезда добавила к своему ансамблю несколько массивных колец и не могла не усмехнуться, когда она посетила звездное мероприятие вместе со своей дочерью.
Тильда продемонстрировала свой темно-красный маникюр, нежно держась за руки с Хонор на синей ковровой дорожке.
Дуэт мать и дочь устроил гламурное зрелище на престижном французском кинофестивале.
Хонор привлекала внимание в черном мини-платье без бретелек с прозрачным сетчатым шлейфом в длину.
Подающая надежды актриса несла все самое необходимое в привлекательной миниатюрной сумке Chanel, которая была прикреплена к ее ноге как подвязка.
Она добавила к ансамблю несколько золотых ожерелий-цепочек и пару подходящих серег-колец.
Хонор подчеркнула свои тонированные ноги парой черно-серебряных туфель на каблуках и завершила образ массивными золотыми браслетами.
23-летняя девушка сияла, когда она присоединилась к своей матери на синем ковре и откинула слегка завитые светлые локоны с лица.
Она подчеркнула свою естественную красоту темной подводкой из красного цвета, а завершила макияж губной помадой телесного цвета.
Хонор - одна из двух близнецов, родившихся у Тильды с 81-летним шотландским художником и драматургом Джоном Бирном.
Пара рассталась через 14 лет в 2005 году, но продолжала жить вместе, пока Тильда работала над различными блокбастерами.
При нестандартном проживании пара даже проживала вместе, в то время как Тильда переехала к своему следующему любовнику, Сандро Коппу, который был на 18 лет младше ее.
Говоря о ее жилищных условиях в то время, Тильда сказала: «Мы с отцом моих детей хорошие друзья, и теперь у меня очень счастливые другие отношения».
«И мы все действительно хорошие друзья. Это очень удачная ситуация.
«Жизнь не должна быть сложной. Вам просто нужно проявить сострадание к себе и перестать винить себя, когда все действительно усложняется».
Источник: dailymail.co.uk