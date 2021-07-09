2-летнюю дочь отдала незнакомцам: Мать боялась сутенеров и спасала ребенка

2 июля в Самарском центре помощи для женщин и детей "Ты не одна" появились посетители с маленькой девочкой. По словам сотрудников центра, малышка спокойно от мамы по имени Настя пошла и прижалась к няне, а мама очень быстро решила покинуть помещение. На вопрос, где документы на ребенка ответила, что пошла в ЗАГС их делать. Опытная няня сразу поняла, что девушка не собирается забирать дочь из центра.
Сотрудники организации попытались самостоятельно узнать, где находится мать девочки , но попытки связаться с ней не принесли результатов и пришлось обращаться в правоохранительные органы, а ребенка отправить в медицинское учреждение.
После недели, проведенной в больнице, девочке провели разные обследования, и видимо, будут готовить ее к отправке в дом ребенка. Волонтеры общественной организации " Право на счастье" узнали, что мама девочки оказывает эскорт-услуги.
По словам волонтеров, они нашли и бабушку маленькой девочки. Она со своей дочерью, бросившей ребенка, в плохих отношениях.
- Лиза плохо кушает и постоянно плачет, не спит ночами, зовет маму. Бабушка Елена вроде бы сказала, что заберет ее, но до сих пор этого не сделала. По нашим данным, в органы опеки для оформления документов на ребенка она также пока не обращалась, - говорят волонтеры.
Эта история может быть связана с гибелью ребенка 8 июня, когда, якобы, мать вынесла дочь за перила балкона в воспитательных целях, и ребенок упал после того, как ее майка разорвалась.
По мнению заинтересованных в поисках правды, там могла разыграться трагедия, заложником которой стал погибший ребенок в руках у разгневанного сутенера.
По информации, мать погибшей девочки работает у тех же людей, что и Настя, и может оказаться, что последняя просто спасала дочь таким образом, пишет "КП-Самара".