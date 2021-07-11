Падали в обморок: Запертые в самолете без кондиционера пассажиры рейса Москва-Анталья открыли аварийный выход. Смотрите видео

В Шереметьево пассажиры оказались заперты в самолете без кондиционера. Некоторые теряли сознание. В московском аэропорту по технической причине самолет не смог вылететь в Анталью. У воздушного судна не работала система кондиционирования.
Как рассказал очевидец, вылет рейса сильно задержали. Два часа пассажиры просидели в душном самолете, люди падали в обморок. Один из пассажиров не выдержал и решил открыть аварийный выход. В результате система выпустила надувной трап, и самолет пришлось заменить.
Пассажиров в итоге выпустили из душного самолета, но рейс в Анталью задержали еще на два часа.
Накануне в Шереметьево образовались огромные очереди у стоек регистрации из-за проверок документов на COVID-19. В последние дни в Москву вернулась 30-градусная жара.