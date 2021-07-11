Золотое полнолуние 24 июля 2021 года: Что оно принесет и в каких моментах нужно быть осторожным
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Золотое полнолуние 24 июля 2021 года: Что оно принесет и в каких моментах нужно быть осторожным

11:20:027/11/2021Фото: pxhere
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«Золотое» полнолуние откроет горизонты и перспективы возможностей тем людям, которые будут усердно работать, стараться, искать нестандартные решения для сложившихся ситуаций.

полнолуние
В полнолуние луна достигает пика своей энергии

Небесные светила всегда являлись для человека загадкой. А влияние тех или иных космических тел на жизнедеятельность планеты и ее населения до сих пор исследуются учеными. Например, уже было доказано, что солнечная активность напрямую воздействует на электроприборы и системы коммуникации.

Но что можно сказать о влиянии Луны? По этому поводу ведутся до сих пор споры. Тем не менее, приливы и отливы воды напрямую зависят от ночного месяца, а кого-то и вовсе мучает бессонница во время полнолуния. Так может, возможно «приручить» Луну, если знать, что можно делать во время ее активности, а что нет.

24 июля 2021 года как раз состоится очередное полнолуние. Только в этом месяце оно гордо именуется «золотым». В этот день Луна будет находиться в знаке зодиака «Водолей». Это значит, что спутник Земли переходит в определенные широту и долготу неба, оказывающие свойственные этому знаку зодиака влияние на жизнь человека.

Луна в «Водолее» будет располагать к работе, связанной с интеллектуальной, изобретательской и научной деятельностью, технологическими разработками, а также общественной активностью – расширением социального капитала, встреч со старыми знакомыми. В этот период можно начать что-то новое, например, заняться необычным хобби или увлечением.

«Золотое» полнолуние откроет горизонты и перспективы возможностей тем людям, которые будут усердно работать, стараться, искать нестандартные решения для сложившихся ситуаций. «Терпение и труд все перетрут» — вот девиз этого дня. Добросовестные труженики будут вознаграждены заслуженными плодами!

В этот день необходимо быть предельно осторожными во взаимодействии с электроприборами. Не рекомендуется заниматься решением вопросов, связанных с бюрократией, государственными общественными службами. 24 июля могут прослеживаться эмоциональная нестабильность, чувство тревоги или беспричинного беспокойства, напряженность в отношениях, провокации к ссорам и конфликтам.

Астрологи советуют провести «золотое» полнолуние спокойно, посвятив выходной день домашней уборке и завершению старых начатых дел.

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