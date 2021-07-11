Гороскоп на неделю с 12 по 19 июля для каждого знака зодиака
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Гороскоп на неделю с 12 по 19 июля для каждого знака зодиака

10:25:307/11/2021Фото: pixabay
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Ваши еженедельные гороскопы от астролога Рассела Гранта - что в звездах?

Что ждет каждого знака зодиака с 12 по 19 июля
Что ждет каждого знака зодиака с 12 по 19 июля

Гороскопы, как говорят, дают представление о будущем на основе положения звезд. Что астролог видит на этой неделе для вашего знака зодиака?

Овен (21 марта / 20 апреля)

У вас есть соблазн уступить просьбам родственника, даже если это доставит неудобства. Они будут напоминать вам обо всем, что они для вас сделали, но они, кажется, забывают, что вы уже сделали им много одолжений в прошлом.

 Телец (21 апреля / 21 мая)

Если держать в себе переживания, тревоги и негативные мысли, вы становитесь еще более напряженными и тревожными. Начните открываться другим. Доверие тому, кому можно доверять, - это один из способов выбраться из трясины. Поговорите с близким другом, и вы почувствуете разницу. После того, как близкий друг сильно вас подведет, вы более чем когда-либо полны решимости сделать так, чтобы никто не воспользовался вами. Вызвать волны в отношениях - это не то, что вы сделаете с радостью, но если это то, что нужно, чтобы постоять за себя, вы это сделаете.


Рак (22 июня / 23 июля)


Воспользуйтесь возможностью познакомиться с кем-то, кого вы видите чаще всего, но на самом деле не разговаривали. Вы можете работать вместе за кулисами, и это кажется идеальной возможностью для расширения вашего взаимодействия.

Лев (24 июля / 23 августа)

Готовность приложить усилия для достижения своих целей - вот что в конечном итоге сделает вас успешным. На самом деле не имеет значения, что говорят другие люди. Если вы серьезно относитесь к своим целям, вы найдете способ их достичь с поддержкой семьи и друзей или без нее.

Дева (24 августа / 23 сентября)

Если кто-то дал вам обещание, не слушайте его оправданий, почему они внезапно не могут его сдержать. Независимо от того, что другие делают с вами, требуйте от них соблюдения всех заключенных контактов и договоренностей. Подготовка к большому событию, которое планируется на будущее, продолжается.

Весы (24 сентября / 23 октября)

Коллега быстро укажет на ваши мелкие ошибки. Их слова расстроят вас, и вы можете подумать, что они слишком критичны. Если вам нужен совет или поддержка, лучше проконсультироваться с более деликатным консультантом.

Скорпион (24 октября / 22 ноября)

Не сдавайтесь, если вы пытаетесь добиться чего-то в одиночку. Вместо этого попробуйте объединиться с единомышленниками или подумайте о том, чтобы превратить эту задачу в общественное мероприятие. Объединив усилия с другими, вы добьетесь большего, чем в одиночку.


Стрелец (23 ноября / 21 декабря)


Нужная помощь всегда рядом. Опытные и опытные друзья и коллеги готовы вам помочь. Обязательно воспользуйтесь этой прекрасной возможностью, пока можете. Кто-то даст понять, насколько вы привлекательны для них.

Козерог (22 декабря / 20 января)

По душам вы будете говорить то, о чем вы недавно думали, но не осмелились признаться. Ваши близкие будут более открытыми сейчас, когда вы демонстрируете готовность справиться с неприятной правдой.

Водолей (21 января / 19 февраля)

Шутки по кустам вызовут раздражение у тех, кто пытается вам помочь. Вы регулярно уделяете время другим и часто будете первым, кто поможет тем, кто в этом нуждается. Вот почему не стесняйтесь спрашивать, можно ли вам помочь.

Рыбы (20 февраля / 20 марта)

Близкий друг или партнер - это башня силы, поскольку они участвуют в важных мероприятиях, которые вы делаете. Хотя большую часть времени вы заняты, в воздухе витает жизнерадостный и оптимистичный настрой, который двигает вас вперед.

Источник: https://www.express.co.uk

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