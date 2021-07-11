Какие овощи высаживают на огороде в июле?

Июль должен быть напряженным посевным для многих заядлых садоводов, чтобы максимально использовать солнечную погоду для получения идеального урожая овощей.
В июле обычно бывает самая солнечная погода в году, используйте эту возможность, чтобы позволить солнцу делать большую часть тяжелой работы, а теплые температуры производят быстрорастущие овощи для вашего кухонного стола. У вас может возникнуть соблазн сесть и расслабиться в своем саду в солнечные июльские дни, но не упускайте эту возможность посеять невероятные овощи, чтобы увеличить свой огород.
Июль может быть вашей последней возможностью посадить определенные овощи для осеннего урожая, поэтому не расслабляйтесь, используйте это время с умом.
Вот руководство по идеальным овощам для посадки, готовым к осеннему сбору урожая.
Морковь
Морковь - это один из основных овощей, богатый питательными веществами, и ее легко выращивать. Июль будет последним месяцем, когда осенью можно сажать морковь для гарантированного урожая.
Карликовая фасоль
Так же, как морковь, июль - это последний шанс посадить французские бобы.
Если вы попытаетесь посеять эти семена позже, вы рискуете потерять урожай.
Посадка этих бобов в июле даст стручкам достаточно времени для созревания, прежде чем начнутся заморозки.
Латук
Салат - быстро и легко выращивать, лето - сезон салатов, поэтому убедитесь, что у вас достаточно салата, сея его непрерывно с марта по сентябрь.
Салат может хорошо расти даже на бедных почвах, но не забывайте регулярно поливать его в засушливые летние месяцы.
Редис
Еще одним отличным продуктом салата является редис, которую, как и салат, вырастить быстро и легко.
Более того, они почти не содержат вредителей, поэтому, если вам нужна культура, не требующая особого ухода, это может быть идеальным выбором для вашего сада.
Подобно салату, сажайте новый редис каждые несколько недель в течение всего лета для постоянного запаса.
Репа
Если вы думаете об осени и вкусных согревающих тушеных блюдах, которые приносят в эти месяцы, вы, возможно, задаетесь вопросом, когда лучше всего сажать сытные овощи.
Репа прекрасно работает в супах и тушеных блюдах, сажать ее начинайте в июле, чтобы осенью был замечательный урожай.
Убедитесь, что вы съели их как можно быстрее после сбора урожая, так как в отличие от картофеля репа хранится плохо.
Источник: https://www.express.co.uk