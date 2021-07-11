Какие овощи высаживают на огороде в июле?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие овощи высаживают на огороде в июле?

10:31:487/11/2021Фото: pixabay
0

Пять овощей для посадки в июле - лучшие овощи для выращивания в этом месяце.

Подобно салату, сажайте новый редис каждые несколько недель в течение всего лета для постоянного запаса
Подобно салату, сажайте новый редис каждые несколько недель в течение всего лета для постоянного запаса

Июль должен быть напряженным посевным для многих заядлых садоводов, чтобы максимально использовать солнечную погоду для получения идеального урожая овощей.

В июле обычно бывает самая солнечная погода в году, используйте эту возможность, чтобы позволить солнцу делать большую часть тяжелой работы, а теплые температуры производят быстрорастущие овощи для вашего кухонного стола. У вас может возникнуть соблазн сесть и расслабиться в своем саду в солнечные июльские дни, но не упускайте эту возможность посеять невероятные овощи, чтобы увеличить свой огород.
Июль может быть вашей последней возможностью посадить определенные овощи для осеннего урожая, поэтому не расслабляйтесь, используйте это время с умом.

Вот руководство по идеальным овощам для посадки, готовым к осеннему сбору урожая.

Морковь
Морковь - это один из основных овощей, богатый питательными веществами, и ее легко выращивать. Июль будет последним месяцем, когда осенью можно сажать морковь для гарантированного урожая.

Карликовая фасоль
Так же, как морковь, июль - это последний шанс посадить французские бобы.

Если вы попытаетесь посеять эти семена позже, вы рискуете потерять урожай.

Посадка этих бобов в июле даст стручкам достаточно времени для созревания, прежде чем начнутся заморозки.

Латук
Салат - быстро и легко выращивать, лето - сезон салатов, поэтому убедитесь, что у вас достаточно салата, сея его непрерывно с марта по сентябрь.

Салат может хорошо расти даже на бедных почвах, но не забывайте регулярно поливать его в засушливые летние месяцы.

Редис
Еще одним отличным продуктом салата является редис, которую, как и салат, вырастить быстро и легко.

Более того, они почти не содержат вредителей, поэтому, если вам нужна культура, не требующая особого ухода, это может быть идеальным выбором для вашего сада.

Подобно салату, сажайте новый редис каждые несколько недель в течение всего лета для постоянного запаса.

Репа
Если вы думаете об осени и вкусных согревающих тушеных блюдах, которые приносят в эти месяцы, вы, возможно, задаетесь вопросом, когда лучше всего сажать сытные овощи.

Репа прекрасно работает в супах и тушеных блюдах, сажать ее начинайте в июле, чтобы осенью был замечательный урожай.

Убедитесь, что вы съели их как можно быстрее после сбора урожая, так как в отличие от картофеля репа хранится плохо.

Источник: https://www.express.co.uk

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Топ-8 мировых звёзд, которые не любят Россию
дачаморковьсалатредисрепа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Рады урожаю 2021?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на неделю с 12 по 19 июля для каждого знака зодиака
10:25:30 7/11/2021
Гороскоп на неделю с 12 по 19 июля для каждого знака зодиака
Как отстирать белые носки?
10:20:10 7/11/2021
Как отстирать белые носки?
Светлые поздравления с Днём Казанской иконы Божией Матери для православных на 21 июля
9:40:56 7/11/2021
Светлые поздравления с Днём Казанской иконы Божией Матери для православных на 21 июля
Благоприятные и неблагоприятные дни для долгов, кредитов и денежных операций в июле 2021 года по лунному календарю
9:20:20 7/11/2021
Благоприятные и неблагоприятные дни для долгов, кредитов и денежных операций в июле 2021 года по лунному календарю
С Днём бортпроводника изумительные открытки и поздравления для профессионалов 12 июля
8:45:08 7/11/2021
С Днём бортпроводника изумительные открытки и поздравления для профессионалов 12 июля
Варим любимый малиновый джем для блинчиков и оладий
8:20:59 7/11/2021
Варим любимый малиновый джем для блинчиков и оладий
БердскОгромный столб черного дыма от горящего дома поднялся над Бердском
7:26:38 7/11/2021
Огромный столб черного дыма от горящего дома поднялся над Бердском
Как понять готовность яблок, чтоб собирать урожай?
7:20:25 7/11/2021
Как понять готовность яблок, чтоб собирать урожай?
Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля
6:45:03 7/11/2021
Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля
БердскРекордное число пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ за сутки на 11 июля в Новосибирской области
6:44:47 7/11/2021
Рекордное число пациентов с коронавирусом подключили к ИВЛ за сутки на 11 июля в Новосибирской области