Как избавиться от муравьев на даче?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как избавиться от муравьев на даче?

10:44:297/11/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Как отпугнуть муравьев в саду летом - главные советы по созданию пространства, свободного от муравьев.

Если гнезда не вызывают особого беспокойства, то муравьев лучше оставить в покое на месте
Если гнезда не вызывают особого беспокойства, то муравьев лучше оставить в покое на месте

Муравьи могут быть помехой в саду, так как может показаться, что маленькие существа вторглись во все место. Вот как отпугнуть муравьев в вашем саду.

Муравьи - эусоциальные насекомые, и вы можете быть удивлены, узнав, что они родственны пчелам и осам. Муравьи живут в гнездах, в которых содержится несколько сотен, а иногда и тысяч других муравьев. Большинство из них - бескрылые бесплодные самки, известные как рабочие, а также плодовитые самки, известные как муравьи-королевы, и самцы. В Великобритании процветают более 30 видов муравьев, некоторые из которых, в том числе знакомый черный садовый муравей, обитают в домах и садах, пишет https://www.express.co.uk

Если этого недостаточно, чтобы отпугнуть муравьев и снизить ущерб до приемлемого уровня, вы можете выбрать химические пестициды.

В этой группе можно найти пестициды с более короткой стойкостью, которые обычно сертифицированы как органические.

Выбирайте эти типы пестицидов, поскольку они, вероятно, будут менее опасными для диких животных, не являющихся мишенями, таких как муравьи, по сравнению с теми, у кого более длительный период существования.

Однако, если это не действительно большая проблема, по возможности следует терпимо относиться к муравьям в садах.

Если гнезда не вызывают особого беспокойства, то муравьев лучше оставить в покое на месте.

Если колония будет уничтожена, скорее всего, ее место займет прибывшая группа муравьев-королев.

Затем они захватят территорию старых муравьев и установят еще больше новых гнезд, что, вероятно, усугубит вашу проблему в долгосрочной перспективе.

Убедитесь, что ваш компост находится достаточно далеко от дома.
Урны и кучи для компоста хороши по многим причинам, в том числе для переработки пищевых отходов и помощи в питании и кормлении сада, но они также привлекают насекомых.

Хотя это неплохо и, на самом деле, следует поощрять, но если вас беспокоят муравьи, убедитесь, что компостная куча находится достаточно далеко от вашего дома.

При работе с компостом вам не нужно беспокоиться о травмах, если муравьи находятся внутри, если они не красные, и в этом случае вам следует надеть прочные перчатки, так как их укус или укус могут стать реальной проблемой.

Мел
Муравьи не любят полоски мела в саду, так как они нарушают их запах.

Если вы можете достать немного мелка, просто нарисуйте круги и линии на земле вокруг области, от которой вы хотите их отпугнуть.

Хотя это только временное решение, оно хорошо остановит насекомых.

Если вы покупаете мел для этой цели, избегайте разновидностей, убивающих насекомых, которые можно найти в Интернете, поскольку он может содержать вредные токсины, потенциально опасные для человека.

Кайенский или черный перец
Создайте стену из перца вокруг того места, где муравьи беспокоят.

Подобно уксусу и корице, насекомые не переносят резкого запаха черного перца или кайенского перца.

Кроме того, вы также можете попробовать смешать перец с водой и создать свой собственный домашний раствор для спрея.

Этот метод работает очень хорошо и не причинит вреда муравьям или другим окружающим насекомым, поскольку выполняет свою работу.

Валуев высказался о справедливости отставки Черчесова
Афганское движение «Талибан» собрались защищать Россию
Ученые: этот копеечный препарат снижает риск смерти от рака
«Позорное решение судьи»: Моуринью в ярости
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
«Человек, предсказавший пандемию», напугал новым пророчеством
Одна из известных вакцин против COVID-19 оказалась неэффективна
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
дачамуравьи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть муравьи на даче?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие овощи высаживают на огороде в июле?
10:31:48 7/11/2021
Какие овощи высаживают на огороде в июле?
Гороскоп на неделю с 12 по 19 июля для каждого знака зодиака
10:25:30 7/11/2021
Гороскоп на неделю с 12 по 19 июля для каждого знака зодиака
Как отстирать белые носки?
10:20:10 7/11/2021
Как отстирать белые носки?
Светлые поздравления с Днём Казанской иконы Божией Матери для православных на 21 июля
9:40:56 7/11/2021
Светлые поздравления с Днём Казанской иконы Божией Матери для православных на 21 июля
Благоприятные и неблагоприятные дни для долгов, кредитов и денежных операций в июле 2021 года по лунному календарю
9:20:20 7/11/2021
Благоприятные и неблагоприятные дни для долгов, кредитов и денежных операций в июле 2021 года по лунному календарю
С Днём бортпроводника изумительные открытки и поздравления для профессионалов 12 июля
8:45:08 7/11/2021
С Днём бортпроводника изумительные открытки и поздравления для профессионалов 12 июля
Варим любимый малиновый джем для блинчиков и оладий
8:20:59 7/11/2021
Варим любимый малиновый джем для блинчиков и оладий
БердскОгромный столб черного дыма от горящего дома поднялся над Бердском
7:26:38 7/11/2021
Огромный столб черного дыма от горящего дома поднялся над Бердском
Как понять готовность яблок, чтоб собирать урожай?
7:20:25 7/11/2021
Как понять готовность яблок, чтоб собирать урожай?
Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля
6:45:03 7/11/2021
Уникальные открытки с Днём фотографа и великолепные поздравления 12 июля