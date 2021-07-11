Как избавиться от муравьев на даче?

Муравьи могут быть помехой в саду, так как может показаться, что маленькие существа вторглись во все место. Вот как отпугнуть муравьев в вашем саду.
Муравьи - эусоциальные насекомые, и вы можете быть удивлены, узнав, что они родственны пчелам и осам. Муравьи живут в гнездах, в которых содержится несколько сотен, а иногда и тысяч других муравьев. Большинство из них - бескрылые бесплодные самки, известные как рабочие, а также плодовитые самки, известные как муравьи-королевы, и самцы. В Великобритании процветают более 30 видов муравьев, некоторые из которых, в том числе знакомый черный садовый муравей, обитают в домах и садах, пишет https://www.express.co.uk
Если этого недостаточно, чтобы отпугнуть муравьев и снизить ущерб до приемлемого уровня, вы можете выбрать химические пестициды.
В этой группе можно найти пестициды с более короткой стойкостью, которые обычно сертифицированы как органические.
Выбирайте эти типы пестицидов, поскольку они, вероятно, будут менее опасными для диких животных, не являющихся мишенями, таких как муравьи, по сравнению с теми, у кого более длительный период существования.
Однако, если это не действительно большая проблема, по возможности следует терпимо относиться к муравьям в садах.
Если гнезда не вызывают особого беспокойства, то муравьев лучше оставить в покое на месте.
Если колония будет уничтожена, скорее всего, ее место займет прибывшая группа муравьев-королев.
Затем они захватят территорию старых муравьев и установят еще больше новых гнезд, что, вероятно, усугубит вашу проблему в долгосрочной перспективе.
Убедитесь, что ваш компост находится достаточно далеко от дома.
Урны и кучи для компоста хороши по многим причинам, в том числе для переработки пищевых отходов и помощи в питании и кормлении сада, но они также привлекают насекомых.
Хотя это неплохо и, на самом деле, следует поощрять, но если вас беспокоят муравьи, убедитесь, что компостная куча находится достаточно далеко от вашего дома.
При работе с компостом вам не нужно беспокоиться о травмах, если муравьи находятся внутри, если они не красные, и в этом случае вам следует надеть прочные перчатки, так как их укус или укус могут стать реальной проблемой.
Мел
Муравьи не любят полоски мела в саду, так как они нарушают их запах.
Если вы можете достать немного мелка, просто нарисуйте круги и линии на земле вокруг области, от которой вы хотите их отпугнуть.
Хотя это только временное решение, оно хорошо остановит насекомых.
Если вы покупаете мел для этой цели, избегайте разновидностей, убивающих насекомых, которые можно найти в Интернете, поскольку он может содержать вредные токсины, потенциально опасные для человека.
Кайенский или черный перец
Создайте стену из перца вокруг того места, где муравьи беспокоят.
Подобно уксусу и корице, насекомые не переносят резкого запаха черного перца или кайенского перца.
Кроме того, вы также можете попробовать смешать перец с водой и создать свой собственный домашний раствор для спрея.
Этот метод работает очень хорошо и не причинит вреда муравьям или другим окружающим насекомым, поскольку выполняет свою работу.