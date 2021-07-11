Основатель Virgin Group миллиардер Ричард Брэнсон слетал в космос

Сегодня, 11 июля, Ричард Брэнсон достиг космоса во время испытательного полета Virgin Galactic, прежде чем вернуться на Землю и благополучно приземлиться в воскресенье, что стало последним залпом в растущем бизнесе космического туризма, возглавляемом известными миллиардерами, пишет https://www.foxbusiness.com
Основатель Virgin Group стартовал в воскресенье с тремя сотрудниками компании, пролетев 53 мили над землей в заключительном испытательном полете, прежде чем в следующем году начать коммерческие космические полеты. Брэнсон, получивший лицензию пилота, проверил опыт в кабине космонавта.
Брэнсон опубликовал в Твиттере фотографию с генеральным директором SpaceX и Tesla Илоном Маском в воскресенье утром, сказав, что он «чувствует себя хорошо, взволнован, чувствует себя готовым».
«Впереди большой день», - написал Брэнсон. «Замечательно начать утро с другом».
Толпа приветствовала Брэнсона, когда он прибыл на запуск. Он помахал, улыбнулся и показал в ответ большой палец вверх.
Компания сообщила, что ночная погода не позволила экипажам начать подготовку к полету и задержала взлет на 90 минут.
«Будущее космического туризма в Нью-Мексико приближается на один шаг!» Virgin Galactic написала в Твиттере в субботу.
После запуска SpaceShipTwo - корабль Virgin, созданный для туризма, - достигнет суборбитального пространства. Судно было построено дочерней компанией Virgin Galactic, The Spaceship Company, сообщает Space.
SpaceShipTwo уже установил рекорды, пролетев в 2018 году за пределы границы космоса, установленной ВВС США, достигнув высоты 51,4 мили.
Илон Маск пожелал всего наилучшего и счастливого пути! для полета Virgin Galactic.
Конкурентный технологический миллиардер Джефф Безос, который вместе с Брэнсоном участвовал в космических полетах Blue Origin , отправил свое доброе пожелание в субботу перед Unity 22.
«Желаю вам и всей команде удачного и безопасного полета завтра», - написал Безос в подписи к Instagram рядом с улыбающейся фотографией Брэнсона. "Удачи!"