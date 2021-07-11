Умным людям очень трудно найти любовь: пять причин этому
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Умным людям очень трудно найти любовь: пять причин этому

11:05:117/11/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Быть умным и находчивым - удивительные качества, но для некоторых это может пугать и, возможно, немного пугать.

Если вы умный человек, который задается вопросом, почему вы все еще одиноки, вот пять причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы с поиском любви
Если вы умный человек, который задается вопросом, почему вы все еще одиноки, вот пять причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы с поиском любви

Когда они смотрят в зеркало, умные женщины видят отражение сильного человека с целеустремленностью, который знает, чего хочет.

Быть умным и находчивым - удивительные качества, но для некоторых это может пугать и, возможно, немного пугать.

Возможно, поэтому умным людям труднее найти любовь, пишет https://www.yourtango.com

Если вы умный человек, который задается вопросом, почему вы все еще одиноки, вот пять причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы с поиском любви.

1. Вы аналитический.

Партнер - это нечто большее, чем хорошо сочетающиеся друг с другом половые органы, и умные люди слишком осведомлены об этом.

Они часто анализируют чушь вне своих свиданий. Они задаются вопросом о своем будущем, о том, как лучше всего развивать романтические отношения, и одержимы поиском подходящего человека.

Это не так уж и плохо.

2. Вы знаете, что лучше быть одному, чем с неправильным партнером.

И в этом нет ничего постыдного.

Умные люди настолько настроены на поиски подходящего партнера, что при необходимости воздерживаются от этого.

3. Вы знаете, что отношения часто заканчиваются.

Это не совсем цинично. Они просто знают, что жестокая правда в том, что большинство отношений не складываются.

В результате они иногда делают что-то слишком медленно и испытывают проблемы с фиксацией.

Но правильный партнер поймет это.

4. Вы можете пугать.

Дело не только в том, что умные люди пугают глупцов, но и других умных людей тоже.

Им может быть неудобно из-за того, что вы преуспеваете в тех областях жизни, в которых они не участвуют.

Вы также можете испытывать это беспокойство, вызывая у вас некоторый дискомфорт.

5. Вы знаете, как защитить себя.

Более проницательные люди в этом мире часто остро осознают опасность в любой конкретной ситуации, включая свидания.

Они играют хладнокровно, осторожно и склонны ставить преграды, чтобы защитить себя.

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любовьумные люди
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