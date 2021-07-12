20 июля - Международный день шахмат: картинки и поздравления для самых умных

Будьте в жизни королями,
В крайнем случае — ферзями,
Пешкой — только, очевидно,
По тактическим причинам.
Пусть упорство и везенье
Прямо вас ведут к победе,
И всегда пусть будет, кстати,
Ход конем у вас в запасе!
Сегодня празднует страна —
День шахматиста и ума!
День самых смелых мастеров,
В ферзях и дамках знают толк!
Сегодня Вам мы пожелаем —
Побед во всем, на всех досках,
Пусть лишь удача Вас сопровождает,
Противнику поставить шах и мат!
Всегда Вы будьте на чеку,
И не давайте ни слабинки!
И верьте в положительный исход,
Желаем мировые покорять вершины!
Ладья и слон, тура и пешка —
Веками люди любят их!
В них нет ни суеты, ни спешки,
А только время на двоих.
Вот мудрецы, в раздумьях оба,
Сидят над шахматной доской,
Игра такая — высшей пробы,
И шахматы всегда с собой!
Желаю мудрым шахматистам,
Успехов, творческих побед,
Чтоб разум был глубоким, чистым,
Здоровья, счастья много лет!
С Днем шахмат поздравить мы вас поспешим.
Желаем вам счастья от чистой души.
Пусть точность и логика вас не подводят,
Ходы пусть к победе успешно приводят,
Удача сопутствует каждой игре,
Живите, играйте, как рыба в воде.
Пусть новыми красками жизнь заиграет,
И шахматы в этом вам помогают.
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru