20 июля - Международный день шахмат: картинки и поздравления для самых умных
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20 июля - Международный день шахмат: картинки и поздравления для самых умных

1:20:597/12/2021Фото: 100cards.ru
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Начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day)

Международный день шахмат

Будьте в жизни королями,
В крайнем случае — ферзями,
Пешкой — только, очевидно,
По тактическим причинам.

Пусть упорство и везенье
Прямо вас ведут к победе,
И всегда пусть будет, кстати,
Ход конем у вас в запасе!

Международный день шахмат

Сегодня празднует страна —
День шахматиста и ума!
День самых смелых мастеров,
В ферзях и дамках знают толк!

Сегодня Вам мы пожелаем —
Побед во всем, на всех досках,
Пусть лишь удача Вас сопровождает,
Противнику поставить шах и мат!

Всегда Вы будьте на чеку,
И не давайте ни слабинки!
И верьте в положительный исход,
Желаем мировые покорять вершины!

Международный день шахмат

Ладья и слон, тура и пешка —
Веками люди любят их!
В них нет ни суеты, ни спешки,
А только время на двоих.

Вот мудрецы, в раздумьях оба,
Сидят над шахматной доской,
Игра такая — высшей пробы,
И шахматы всегда с собой!

Желаю мудрым шахматистам,
Успехов, творческих побед,
Чтоб разум был глубоким, чистым,
Здоровья, счастья много лет!

Международный день шахмат

С Днем шахмат поздравить мы вас поспешим.
Желаем вам счастья от чистой души.
Пусть точность и логика вас не подводят,
Ходы пусть к победе успешно приводят,
Удача сопутствует каждой игре,
Живите, играйте, как рыба в воде.
Пусть новыми красками жизнь заиграет,
И шахматы в этом вам помогают.

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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