Для сладкоежек картинки и поздравления с Днём торта 20 июля

Мчи за тортиком скорей,
Ведь все День торта отмечают!
Зови родных своих людей:
Все вкусный тортик обожают!
И пусть подарят наслаждение
И торт, и кофе или чай!
И будет радость от общения
С близкими людьми пускай!
Волны пенистого крема
Так и просятся к нам в рот,
Много марципана, джема.
Что же это? Верно — торт!
Сколько разных вариаций
И рецептов миллион.
Создан торт, чтоб наслаждаться,
Только радость дарит он!
В День торта я желаю всем
Любимый свой десерт вкушать!
Бисквит желанный, сладкий крем...
Пора свой тортик выбирать!
Его с родными разделите,
С друзьями близкими своими!
И наслаждение получите
В этот праздник вместе с ними!
Известно каждому ребёнку,
Что всего слаще в мире торт,
Корж с шоколадом и сгущёнкой
Сам просится нахально в рот!
А если там ещё клубника,
Из крема розочки, суфле,
То даже крошки невеликой
Торт не оставит на столе!
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru