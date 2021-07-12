Для сладкоежек картинки и поздравления с Днём торта 20 июля
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Для сладкоежек картинки и поздравления с Днём торта 20 июля

2:15:007/12/2021Фото: 100cards.ru
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20 июля отмечается интересный праздник – Международный День Торта (International Cake Day).

День торта

Мчи за тортиком скорей,
Ведь все День торта отмечают!
Зови родных своих людей:
Все вкусный тортик обожают!

И пусть подарят наслаждение
И торт, и кофе или чай!
И будет радость от общения
С близкими людьми пускай!

День торта

Волны пенистого крема
Так и просятся к нам в рот,
Много марципана, джема.
Что же это? Верно — торт!

Сколько разных вариаций
И рецептов миллион.
Создан торт, чтоб наслаждаться,
Только радость дарит он!

День торта

В День торта я желаю всем
Любимый свой десерт вкушать!
Бисквит желанный, сладкий крем...
Пора свой тортик выбирать!

Его с родными разделите,
С друзьями близкими своими!
И наслаждение получите
В этот праздник вместе с ними!

День торта

Известно каждому ребёнку,
Что всего слаще в мире торт,
Корж с шоколадом и сгущёнкой
Сам просится нахально в рот!

А если там ещё клубника,
Из крема розочки, суфле,
То даже крошки невеликой
Торт не оставит на столе!

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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