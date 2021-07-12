Почему рыбаки обязательно должны помолиться в День Петра и Павла 12 июля 2021 года?
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Почему рыбаки обязательно должны помолиться в День Петра и Павла 12 июля 2021 года?

1:00:327/12/2021Фото: pxhere
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Петр и Павел покровительствуют не только рыбакам, но и управляющему звену, топ-менеджерам, а также, владельцам бизнеса. Поэтому в этот день следует молиться всем, кто хочет жить в достатке и иметь успех в делах.

рыбак
Апостол Петр покровительствует рыболовам

12 июля православные отмечают один из больших священных праздников – День апостолов Петра и Павла. В это воскресенье воспевается непоколебимость религиозной веры, а также, читаются молитвы за всех непричастных к ней.

Чем помогают церковные песнопения апостолам? Во-первых, можно обрести душевный покой; во-вторых, восстановить здоровье; и, в-третьих, исцелить давние недуги.

С Древних времен апостол Петр считался покровителем всех любителей рыбной ловли. При этом 12 июля нельзя заниматься рыбалкой и купаться. Согласно традициям, в этот день необходимо освящать воду и приносить ее в дом. Если есть возможность, можно умыться родниковой водой. Так рыбаки создают оберег от несчастных случаев на воде и закладывают будущее для хорошего улова.

Чтобы впредь рыбный промысел был изобильным, православный праздник отмечают семейным обедом с приглашением к столу близких родственников и друзей. Блюда подаются рыбные. Рыба является символом счастья и мира в доме. Нельзя употреблять алкоголь. Чтобы привлечь в семью финансовое благополучие, обязательно варят борщ из свежего урожая овощей. Традиционным блюдом 12 числа на столе являются мандрики – булочки с творогом или фруктовые пончики. А еду после застолья не убирают. Считается, что она остается для умерших покровителей.

В этот день, также, запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться или ссориться.

Интересной приметой в День апостолов является качание на качелях. Если человек во время качания рассмеется, значит, жить ему радостно и в изобилии, а если заплачет, то сократит себе жизнь.

Петр и Павел покровительствуют не только рыбакам, но и управляющему звену, топ-менеджерам, а также, владельцам бизнеса. Поэтому в этот день следует молиться всем, кто хочет жить в достатке и иметь успех в делах.

Молитвы апостолам


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