Астрологи назвали три знака зодиака, чья интуиция сильно обострится с 11 июля и приведет вас к истине

Некоторые знаки зодиака более открыты, чем другие, и когда 11 июля 2021 года аспект Нептуна в секстиле с Плутоном в астрологии достигнет совершенства, их интуиция вырастет.
Секстиль. Что, черт возьми, на Земле, или, лучше сказать, о чем все это на небесах?
Честно говоря, все просто. В астрологии планетарный секстиль - это аспект или положение двух космических тел - планет, комет, звезд, - каждое из которых разнесено на шестьдесят градусов, пишет https://www.yourtango.com
Секстиль - термин, используемый как в астрономии, так и в астрологии, однако его более глубокие значения можно найти только в астрологии.
Секстиль в точности похож на трин, и оба аспекта необходимы для поддержания баланса между планетами. На Земле мы воспринимаем это как сотрудничество, баланс ... мир.
Три знака зодиака получают выгоду от аспекта Нептуна в секстиле с Плутоном в астрологии, и их интуиция вырастет до удивительного уровня, начиная с 11 июля 2021 года.Нептун в секстиле с Плутоном - это транзит, который разбудит наши мечты и поможет нам открыть для себя новые идеи, особенно для Дев, Скорпионов и Рыб.
И Нептун, и Плутон - планеты внешнего региона, и когда они образуют часть секстиля, мы можем почувствовать влияние здесь, на маленькой старой Земле. Мы чувствуем это интуицией и экстрасенсорными способностями.
Начиная с 11 июля, мы все будем «ощущать вещи», ощущать вещи извне.
Мы будем подбирать очереди с повышенным восприятием; мы можем даже почувствовать, что приобрели суперсилу, хотя бы на время.
В это время нам, возможно, придется подготовиться к определенным испытаниям: можем ли мы доверять своей интуиции? Это ощущение реально, или мы это воображаем?
Будем ли мы следовать своему сердцу или будем придерживаться старых верных способов делать что-то, даже если «наше чутье» говорит нам об обратном?
Согласно астрологии, знакам, чья интуиция растет во время секстиля Нептуна с Плутоном, понравятся изменения, которые приносит этот транзит.
Знаки зодиака, чья интуиция растет во время секстиля Нептуна с Плутоном, начиная с 11 июля 2021 года:
Дева (23 августа - 22 сентября)Вы всегда доверяли своим «паучьим чувствам», фактически, среди ваших друзей вы известны как «колдун» или «экстрасенс».
Что забавно в тебе, Дева, так это то, что тебе нравится быть известным своей интуицией, это своего рода эгоистичное путешествие во всех смыслах.
И поэтому, когда такие времена - привет Нептун, секстиль и Плутон - заходят за чашкой чая и чтением карт Таро, вы уже на правильном пути, то есть - это ваша зона.
Психические явления и жуткие озарения? Добро пожаловать в свой мир, Дева.
На самом деле, когда ваши друзья и семья поймут, что это «интуиция» происходит и с ними, они сразу же обратятся к вам, чтобы спросить, что, по вашему мнению, происходит.
Вот тогда вы можете бросить фразу: «Послушай, дорогая, мы в секстиле с Плутоном Нептуна.
Вот почему вы внезапно чувствуете, что обладаете этим даром ». Вы не можете говорить это каждый день. И хотя вы, возможно, очень хорошо знаете, что значит быть экстрасенсом и в высшей степени интуитивно понятным, этот секстиль собирается распахнуть врата. посетители. (Реплика: жуткая музыка)
Скорпион (23 октября - 21 ноября)То, что вы можете ожидать во время этого перехода, Скорпион, - это та же повышенная интуиция. .. кроме вашего случая, это может граничить с паранойей.
Вы склонны искажать правду, это часть того, что заставляет вас манипулировать, когда вы должны быть (в этом дурацком стиле Скорпиона).
Может случиться так, что Плутон - очень темная магнитная планета - будет играть с вами, заставляя вас усомниться в этом. Вы можете быть перфекционистом, и когда такое мышление вступает в игру с Нептуном в секстиле с Плутоном, этот перфекционизм достигает пика ... и тогда все, что вы видите, - это обратная сторона, несовершенство.
Затем, вскоре, вы начинаете его искать. Ищете проблемы - и находите их. С одной стороны, вы будете чувствовать себя исключительно «в гармонии» со своим Духом, чему вы можете доверять.
С другой стороны, ваша природа Скорпиона не может не чрезмерно анализировать информацию, которую вы собираете, и затем обрабатывать ее как то, о чем нужно беспокоиться.
По правде говоря, вы сверхчувствительный человек, который вот-вот получит удар размером с космическое пространство в интуитивное чутье. Взрыв, зум.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Нептун в секстиле Плутон без проблем входит в ваш мир - потому что в вас, Рыбы, этот транзит работает лучше всего.
Да, вы испытаете почти ясновидящую интуицию, но она также поможет вам лучше понять ваше нынешнее положение дел.
То, что может показаться экстрасенсорной настройкой, сыграет в вашей жизни возможность видеть то, чего вы раньше не видели ... например, в документах или контрактах.
Вы уловите детали, и если вы будете внимательны, вы сможете обнаружить ошибки, которые были сделаны - ошибки, которые могут вам дорого обойтись.
Вы всегда доверяли своей интуиции, и она вот-вот приведет вас на новую территорию - период времени, когда вы сможете ясно видеть.
Плутон может быть темной и устрашающей планетой, но вами управляет Нептун, и вы будете жить в этой силе.
Вы внесете свет в любую земную ситуацию, которая может возникнуть. Откройте свою психику для полезных и позитивных знаний, и вы будете вознаграждены за свою храбрость.