90-летняя женщина заразилась одновременно двумя штаммами коронавируса

Исследователи из Бельгии сообщают о случае 90-летней женщины, которая одновременно была инфицирована двумя различными вызывающими беспокойство вариантами (ЛОС) COVID-19, в отчете о болезни, представленном на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний ( ECCMID) в этом году проводился онлайн.
3 марта 2021 года женщина, история болезни которой была ничем не примечательна, была госпитализирована в больницу OLV в бельгийском городе Алст после серии падений. В тот же день у нее был положительный результат на COVID-19. Она жила одна, получала медицинский уход дома и не была вакцинирована против COVID-19, пишет https://medicalxpress.com
Первоначально не было никаких признаков респираторной недостаточности, и у пациента была хорошая сатурация кислорода. Однако у нее резко ухудшились респираторные симптомы, и она умерла через пять дней.
Когда респираторный образец пациента был протестирован на ЛОС с помощью ПЦР, они обнаружили, что она была инфицирована двумя разными штаммами вируса - одним из Великобритании, известным как B.1.1.7 (Alpha), и другим, который был первым. обнаружен в Южной Африке (B.1.351; Beta).
Присутствие обоих штаммов подтверждалось ПЦР на втором респираторном образце, секвенированием S-гена и секвенированием всего генома.
«Это один из первых задокументированных случаев коинфекции двумя вызывающими озабоченность вариантами SARS-CoV-2», - говорит ведущий автор и молекулярный биолог доктор Энн Ванкеерберген из больницы OLV в Аалсте, Бельгия. «Оба этих варианта циркулировали в Бельгии в то время, поэтому вполне вероятно, что женщина была заражена разными вирусами от двух разных людей. К сожалению, мы не знаем, как она заразилась».
14 декабря 2020 года власти Великобритании сообщили ВОЗ, что вариант (B.1.1.7; Alpha) был обнаружен на юго-востоке Англии (Кент). В течение нескольких недель этот вариант пришел на смену вирусным штаммам, циркулирующим в этом регионе, и с тех пор распространился в более чем 50 странах, включая Бельгию. 18 декабря 2020 года власти Южной Африки сообщили, что был обнаружен вариант (B.1.351; бета), который быстро распространился по трем провинциям Южной Африки, а теперь обнаружен как минимум в 40 странах, включая Бельгию.
В январе 2021 года ученые из Бразилии сообщили, что два человека были одновременно инфицированы двумя разными штаммами коронавируса - бразильским вариантом, известным как B.1.1.28 (E484K), и новым вариантом VUI-NP13L, который ранее был обнаружен в Риу-Гранди-ду-Сул. Но исследование еще не опубликовано в научном журнале <1>. Предыдущие исследования сообщали о людях, инфицированных различными штаммами гриппа <2>.
«Трудно сказать, сыграла ли совместная инфекция двух вызывающих обеспокоенность вариантов свою роль в быстром ухудшении состояния пациента», - говорит Ванкеерберген. «До сих пор не было других опубликованных случаев. Однако глобальное распространение этого явления, вероятно, недооценивается из-за ограниченного тестирования вариантов, вызывающих озабоченность, и отсутствия простого способа выявления сопутствующих инфекций с помощью секвенирования всего генома».
Она продолжает: «Поскольку сопутствующие инфекции вызывающими озабоченность вариантами могут быть обнаружены только с помощью анализа ЛОС в положительных образцах, мы рекомендуем ученым проводить быстрый, простой и дешевый анализ ЛОС с помощью ПЦР на большей части их положительных образцов, а не чем просто секвенирование всего генома на небольшой части. Независимо от используемой техники, острая необходимость в предупреждении сопутствующих инфекций остается критически важной».