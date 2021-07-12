Коронавирус подозревают у 1 383 жителей Бердска: Данные о зараженных за сутки на 12 июля 2021
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Коронавирус подозревают у 1 383 жителей Бердска: Данные о зараженных за сутки на 12 июля 2021

9:05:557/12/2021Фото: Минздрав НСО
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В летних лагерях при школах города выявлено 2 заболевших ученика. Из-за этого на карантин по COVID-19 закрыт один класс.

Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 12 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 383 жителей. За прошедшие сутки взято 250 тестов. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1865 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1 983 случаев коронавирусной инфекции. В летних лагерях при школах Бердска выявлено 2 заболевших ученика. Из-за этого на карантин по COVID-19 закрыт один класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.
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