Коронавирус подозревают у 1 383 жителей Бердска: Данные о зараженных за сутки на 12 июля 2021

Сюжет: Третья волна коронавируса
По данным оперативного штаба на 12 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 383 жителей. За прошедшие сутки взято 250 тестов. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1865 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 1 983 случаев коронавирусной инфекции. В летних лагерях при школах Бердска выявлено 2 заболевших ученика. Из-за этого на карантин по COVID-19 закрыт один класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.