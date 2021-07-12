Ужасы ковидного госпиталя ЦГБ Бердска доводят до депрессии пациентов с коронавирусом. Стульчики с едой попали на видео

Пожилая бердчанка Людмила попала в ковидный госпиталь ЦГБ Бердска 5 дней назад. И сразу же новая пациентка столкнулась с «ужасами», которые никак не соответствуют ее представлениям об инфекционном стационаре.
- Это ковидный госпиталь самого награждаемого врача Новосибирской области Добровинской Аллы Николаевны. Нет элементарного — тумбочек, столов, вешалок, - начала свою видеоэкскурсию по больнице на ул. Попова Людмила, сняв быт пациентов на видео.
Все свои пожитки больные хранят на подоконнике и на стульях, придвинутых к кроватям. Есть приходится лежа, поскольку условий для нормального приема пищи нет — если только на пол сесть.
Как отметила Людмила, госпитализации она ждала 6 дней, чтобы ее «положили в это убожество», смахивающую на перевалочную базу.
Людмила поступила в бердский ковидный госпиталь 6 июля в 18.00. К полуночи и в 2 часа ночи привезли еще двух пациенток, которых в субботу перевели в «красную зону».
- А я все болтаюсь здесь. Уже начинается полная депрессия, потому что лечения, можно сказать, никакого нет. Ужас... Не знаю, сколько ждать, - рассказала на видео Людмила.
По словам Людмилы, медики требуют все время находиться в масках и даже в туалет ходить в них.
- В маске я приехала 5 дней назад. Мне ее даже в руки неприятно брать, не то, что на лицо надевать. Когда я сюда ехала, то думала, что в ковидном госпитале везде стоят коробочки с масками, бутылки с антисептиками. По всему коридору и в палатах вы не увидите ни одного антисептика, ни одного куска мыла, ни одной маски. Но требуют, чтобы в туалет я надевала свою 5-дневную маску. Вот такое у нас отношение (к больным коронавирусом — прим. ред.), - рассказала бердчанка.
В воскресенье Людмилу перевели в «красную зону» - ковид у нее подтвердился. По ее словам, обстановка в «грязном отделении» ничуть не лучше.
- Колят антибиотики два раза в день. Состояние не улучшилось. Температуры нет, слабость. Меня привезли 6 июля, врача с того времени видела 2 раза, - поведала «Курьер. Среда. Бердск» 12 июля Людмила.
Ей тяжело говорить, она с трудом дышит и сильно кашляет. Но надеется, что скоро сможет поправиться и вернуться домой.
Как сообщала "Курьер. Среда. Бердск" главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская, на начало июля в ковидном госпитале горбольницы находилось 136 человек. Места еще есть.