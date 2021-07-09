Ковидный госпиталь в Бердске заполнен, тяжелые больные с коронавирусом - на ИВЛ, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская

В ковидном госпитале Бердска на ул. Попова, 10/1 мест для пациентов с коронавирусом хватает. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала главный врач Бердской ЦГБ Алла Дробинская.
По ее словам, на 2 июля 2021 года в инфекционный госпиталь на базе горбольницы Бердска госпитализировно 136 пациентов с подозрением и подтвержденным COVID-19.
- В настоящее время имеющегося коечного фонда для данной категории пациентов достаточно, - рассказала Дробинская.
На эту дату в отделении реанимации и интенсивной терапии бердского ковидного госпиталя находились 8 пациентов, ответив, сколько тяжелых пациентов с коронавирусом лежали под аппаратом искусственной вентиляции легких:
- За весь период работы инфекционного госпиталя на ИВЛ находились 53 пациента.
По данным оперативного штаба, за сутки на 9 июля в Бердске выявлено 4 новых зараженных коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 1963 бердчанина. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 1339 жителей. За последние 24 часа взято 410 тестов на коронавирус — рекорд для Бердска за все время тестирования.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за весь пандемийный период от коронавируса скончалось 149 бердчан.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал о том, какими вакцинами можно поставить прививку от коронавируса в Бердске и какие для этого есть противопоказания.