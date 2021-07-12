Шок-цена: Морковь за 214 рублей за килограмм продают в супермаркете "Лента" Бердска
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Шок-цена: Морковь за 214 рублей за килограмм продают в супермаркете "Лента" Бердска

11:12:137/12/2021,Маргарита МартыноваФото: Читателя "Курьер. Среда. Бердск"
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Где же она выросла и чем её кормили, интересуется горожанин.

Цена на морковь - 214 рублей за килограмм
Сюжет: Шок-цена!
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В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» житель города прислал фотографию из супермаркета «Лента», на которой стоимость моркови превысила 200 рублей.

- В "Ленте" цена моркови 214 руб. 79 копеек за 1 кг! Где же она выросла и чем её кормили?- спрашивает бердчанин.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал взлетевшие цены на морковь.

- Ненормально, когда морковка дороже яблок, - написал губернатор  на своей странице в Instagram.
После того, как Евгений Куйвашев обратил внимание на высокие цены на морковь, магазин «Ашан» в Екатеринбурге почти в два раза снизил цену на морковь.
- Не думаю, что бизнес стал бы торговать себе в убыток. Это значит, что предыдущая цена была завышена? - спрашивает Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

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