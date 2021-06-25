Цена на морковку в "Ашане" шокировала губернатора Евгения Куйвашева
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Цена на морковку в "Ашане" шокировала губернатора Евгения Куйвашева

9:19:346/25/2021Фото: evgenykuyvashev
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Просмотрите на фото – в «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм – это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок, написал он в своем инстаграм.

Морковь 1 кг за 189 рэ в уральском Ашане
Морковь 1 кг за 189 рэ в уральском Ашане


У нас сильно подорожали картошка и морковь. Просмотрите на фото – в «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм – это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок, написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграм.

-Да, на Урале тяжело выращивать овощи. Здесь только раз в четыре года бывает хорошая погода, а обычно либо засуха, либо проливные дожди и заморозки. Это сказывается на урожае. Мы в правительстве, в свою очередь, постараемся сделать все возможное, чтобы помочь жителям. Еще в апреле я поручил увеличить объемы посева картофеля и других овощей. Каждый год кабмин покрывает часть затрат производителей на посадку и на покупку семян. Мы строим дополнительные хранилища. Некоторые магазины тоже все понимают и проводят акции по снижению цен.



 










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Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)




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