Цена на морковку в "Ашане" шокировала губернатора Евгения Куйвашева

У нас сильно подорожали картошка и морковь. Просмотрите на фото – в «Ашане» самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм – это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок, написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстаграм.
-Да, на Урале тяжело выращивать овощи. Здесь только раз в четыре года бывает хорошая погода, а обычно либо засуха, либо проливные дожди и заморозки. Это сказывается на урожае. Мы в правительстве, в свою очередь, постараемся сделать все возможное, чтобы помочь жителям. Еще в апреле я поручил увеличить объемы посева картофеля и других овощей. Каждый год кабмин покрывает часть затрат производителей на посадку и на покупку семян. Мы строим дополнительные хранилища. Некоторые магазины тоже все понимают и проводят акции по снижению цен.
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