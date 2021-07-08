Услуга оказана от 8 до 18 лет: Когда пособие 5 650 рублей придет на счета россиян
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Услуга оказана от 8 до 18 лет: Когда пособие 5 650 рублей придет на счета россиян

1:05:557/8/2021Фото: pixabay
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Родители могут подавать заявление с 1 июля 2021 года. Однако не все, а только те, которые воспитывают ребенка без мужа или жены. При этом им по суду присуждены алименты.

Заявление на пособие принимают с 1 июля 2021
Заявление на пособие принимают с 1 июля 2021
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- Подала заявление на пособие детям от 8 до 18 лет. В личном кабинете сайта Госуслуги стоит запись - "услуга оказана". Что это значит? деньги на карточку мне так и не пришли, - спрашивает у "Курьер. Среда. Бердск" встревоженная мама 8 июля.

Речь идет о новом пособии на детей с 8 до 18 лет, которое предложил президент весной 2021 года. Родители могут подавать заявление с 1 июля 2021 года. Однако не все, а только те, которые воспитывают ребенка без мужа или жены. При этом им по суду присуждены алименты. Размер ежемесячного пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. В новосибирской области полный размер ПМ на ребенка в этом году составляет 12 729 рублей. половина равна 6 364,5 рублей.

Фраза "услуга оказана" значит, что сотрудники ПФР получили заявление на выплату, сделали все необходимые запросы в разные ведомства — Налоговую службу, ЗАГС, Росреестр, уточнили все данные и реквизиты, которые родитель указал в заявлении, и приняли положительное решение о назначении выплаты. В этом случае деньги поступят на счет родителя в установленные постановлением Правительства сроки - в срок до 30 дней с момента подачи заявления.

Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет назначается при совпадении таких условий:

1. Родитель, опекун или попечитель ребёнка от 8 до 17 лет постоянно проживает в РФ.
2. Второй родитель ребёнка:

• обязан платить алименты по решению суда
• или не указан в свидетельстве о рождении
• или записан со слов матери
• или умер, признан безвестно отсутствующим или умершим
• или оба родителя умерли, признаны безвестно отсутствующими или умершими

3. Среднедушевой доход членов семьи заявителя не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения.
4. Имущество всех членов семьи не более установленного перечня.
5. У членов семьи от 18 лет есть подтверждённый доход или уважительная причина его отсутствия.

Пособие выплачивается за полный месяц:

• со дня достижения ребёнком возраста 8 лет, но не ранее чем с 1 июля 2021 года — при обращении не позднее 6 месяцев со дня достижения такого возраста
• со дня обращения — в других случаях

Пособие назначается на 12 месяцев, но не более чем до 17-летия ребёнка.

Если ребёнку нет 17 лет, для продления нужно будет подать новое заявление — не ранее чем за месяц окончания текущего срока назначения.

Для назначения ежемесячного пособия перечень имущества не должен превышать утверждённого правилами. Они такие же, как для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Например, семья с одной квартирой и одним жилым домом в собственности может получить пособие. Если же в собственности две квартиры и на каждого члена семьи приходится более 24 квадратных метров общей площади, пособие не назначается.

Сведения о наличии имущества проверяются по данным Росреестра, ГИБДД, ФНС и других ведомств, а также по документам, представленным после регистрации заявления, — их перечень придёт в личный кабинет на Госуслугах.

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