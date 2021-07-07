Путин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».
"Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты; методического сопровождения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации работы «горячей линии» по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Срок – 1 августа 2021 г.", - говорится в первом пункте из списка поручений.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент порекомендовал главам регионов не реже раза в год проводить прямое общение с жителями субъектов РФ.
Напомним, что прямая линия с президентом прошла 30 июня 2021 года. Почти за 4 часа Путин успел ответить на 698 вопросов россиян.