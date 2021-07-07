Путин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
07.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021

7:44:067/7/2021Фото: Кремли.ру
0

Должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан.

Путин дал поручения по итогам прямой линии
Сюжет: Все пособия Путина
Как оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФР

Как оформить новое пособие в 5 650 рублей на детей и беременным с 1 июля 2021: Новая возможность от ПФРСайт Госуслуг рухнул после указа Путина о пособиях школьникам с 6 лет по 10 000 рублейЕщё 545 новости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

"Правительству Российской Федерации обеспечить:

а) реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты; методического сопровождения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации работы «горячей линии» по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти. Срок – 1 августа 2021 г.", - говорится в первом пункте из списка поручений.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент порекомендовал главам регионов не реже раза в год проводить прямое общение с жителями субъектов РФ.

Напомним, что прямая линия с президентом прошла 30 июня 2021 года. Почти за 4 часа Путин успел ответить на 698 вопросов россиян.

Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Черчесов о будущем: он смело высказался
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
выплаты на ребенкапрямая линия с президентомот 3 до 7 лет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вы получаете от государства?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021
7:44:06 7/7/2021
Путин дал поручение по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Срок исполнения правительством до 1 августа 2021
Рогозин: Неизвестный объект приблизится к МКС на 4,5 км 8 июля 2021
7:33:41 7/7/2021
Рогозин: Неизвестный объект приблизится к МКС на 4,5 км 8 июля 2021
Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
7:20:56 7/7/2021
Открытки от дизайнера с Днём Петра и Февронии 8 июля и с любовью теплые слова
Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год
7:17:51 7/7/2021
Путин порекомендовал региональным властям напрямую общаться с жителями не реже раза в год
БердскПассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске
7:06:41 7/7/2021
Пассажиров без масок ловили чиновники и полицейские в Бердске
Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
6:49:45 7/7/2021
Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко ушел на пенсию
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
6:25:31 7/7/2021
Кому категорически запрещено ставит прививку от коронавируса, ответил инфекционист
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
6:20:19 7/7/2021
Главные опасности и запреты Новолуния в Раке: Почему стоит быть осторожнее 10 июля 2021 года
Неизвестные застрелили президента Гаити
6:09:46 7/7/2021
Неизвестные застрелили президента Гаити
БердскЕдинороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку
5:58:53 7/7/2021
Единороссов лишили партбилетов после гибели человека: Они на катере протаранили резиновую лодку