С Днем Андрея Рублева светлые картинки и слова для верующих 17 июля

С Днем Великого иконописца мы Вас поздравляем,
Духовного просветления для всего народа желаем!
Его работы – просто шедевры в мировом искусстве,
Они знаками наполнены, смыслы в них не тусклы!
Надо помнить о нем и свою историю обязательно знать,
И тогда некогда нам будет с тобой унывать!
Его Троица – это вершина его мастерства,
Он с нами через свои работы будет всегда!
***
Андрей Рублев, человек, что прославил нашу Русь,
Он как будто бы говорит, что я еще не однажды вернусь!
Иконы, что им написаны просто мировые шедевры,
И мы можем сказать, что таких до сих пор нет у нас!
И сегодня мы все друг друга в его день рождения поздравляем,
Что был такой художник, помним и благословляем!
Навсегда его иконы будут всегда с нами,
Если кто не знает, поделись о нем с друзьями!
В иконографии и иконописи нет лучшего мастера,
Андрея Рублева знают здесь, и он будет навсегда!
Его иконы – зашифрованные послания людям,
Мы их пытаемся разгадать, но даже просто любим!
Они приносят духовное тепло и для души свет,
Вот уже много столетий, и не один век!
Вспомним в этот день мы его неоднократно,
И пожалеем, что ушел от нас безвозвратно!
***
Великий живописец – это Андрей Рублев,
Он писал для людей иконы, божественной рукой!
Сегодня в его день мы его обязательно вспомним,
На иконы помолимся и просто поговорим, напомним!
Все его иконы – просто мировой золотой фонд,
А для нас они несут радость, тепло и покой!
Давайте почаще к его творчеству будем обращаться,
И меньше будем злиться, почаще улыбаться!
***
Как неподражаемы иконы Спаса Андрея Рублева,
Сегодня вспомним, погрустим светло о нем мы!
Его работы для всех страждущих, конечно же, утешение,
И мы говорим, остановись возле нее, хоть на мгновение!
Вспомним Русь Великую и немного погрустим,
Но знай, пока есть Рублев, ты в этом мире не один!
Прижмись сердцем к Троице и тебе откроется путь,
Но о родных и близких ты помни, не забудь!
***
Андрей Рублев - достояние всей России нашей,
Как на икону его глянешь, так трудно не заплакать!
Но всегда, когда смотрю, любуюсь его творением,
Так и хочется сказать, прошу, остановись мгновение!
С детками старайтесь чаще на эти иконы смотреть,
И они будут гораздо меньше плакать и болеть!
Мы стремимся преклонить колени перед его талантом,
А иконы для нас являются незаменимым кладом!
Источник: shevtsovmv.ru, pozdravik.ru