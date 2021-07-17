Что такое антибиотики?

Антибиотики используются для лечения или профилактики некоторых видов бактериальных инфекций. Они работают, убивая бактерии или предотвращая их распространение. Но они не работают для всех.Многие легкие бактериальные инфекции проходят сами по себе, без использования антибиотиков.
Антибиотики не действуют при вирусных инфекциях, таких как простуда и грипп, а также при большинстве случаев кашля и боли в горле, пишет https://www.nhs.uk
Антибиотики больше не используются для лечения:
- грудные инфекции
- ушные инфекции у детей
- боль в горле
Что касается антибиотиков, посоветуйтесь с врачом, нужны они вам или нет. Устойчивость к антибиотикам - большая проблема: прием антибиотиков, когда они вам не нужны, может означать, что они не будут работать на вас в будущем.
Когда нужны антибиотикиАнтибиотики могут использоваться для лечения бактериальных инфекций, которые:
- вряд ли вылечится без антибиотиков
- мог заразить других
- может занять слишком много времени, чтобы очистить без лечения
- несут риск более серьезных осложнений
Людям с высоким риском заражения также могут быть назначены антибиотики в качестве меры предосторожности, известной как антибиотикопрофилактика.
Узнайте больше о том, когда используются антибиотики и почему они обычно не используются для лечения инфекций.
Как принимать антибиотики?Принимайте антибиотики в соответствии с указаниями на упаковке или в информационном буклете для пациента, который прилагается к лекарству, либо в соответствии с указаниями вашего терапевта или фармацевта.
Антибиотики могут быть:
- таблетки, капсулы или жидкость, которую вы пьете - их можно использовать для лечения большинства типов легких и умеренных инфекций в организме.
- кремы, лосьоны, спреи и капли - они часто используются для лечения кожных инфекций, глазных или ушных инфекций.
- инъекции - их можно вводить в виде инъекций или капельно непосредственно в кровь или мышцу, и они используются при более серьезных инфекциях.
Пропущенная доза антибиотиковЕсли вы забыли принять дозу антибиотиков, примите эту дозу, как только вспомните, а затем продолжайте прием антибиотиков в обычном режиме.
Но если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить пропущенную.
Случайно принял дополнительную дозуСуществует повышенный риск побочных эффектов, если вы примете 2 дозы ближе друг к другу, чем рекомендуется.
Случайный прием 1 дополнительной дозы антибиотика вряд ли нанесет вам серьезный вред.
Но это увеличит ваши шансы получить побочные эффекты, такие как боль в животе, диарея, чувство или тошнота.
Если вы случайно приняли более 1 дополнительной дозы антибиотика, обеспокоены или у вас возникнут серьезные побочные эффекты, как можно скорее обратитесь к своему терапевту или в скорую помощь.
Побочные эффекты антибиотиковКак и любое лекарство, антибиотики могут вызывать побочные эффекты. Большинство антибиотиков не вызывают проблем при правильном применении, а серьезные побочные эффекты возникают редко.
Общие побочные эффекты включают:
- будучи болен
- плохое самочувствие
- вздутие живота и расстройство желудка
- понос
У некоторых людей может быть аллергическая реакция на антибиотики, особенно на пенициллин и цефалоспорины. В очень редких случаях это может привести к серьезной аллергической реакции (анафилаксии), требующей неотложной медицинской помощи.
Узнайте больше о побочных эффектах антибиотиков.
Соображения и взаимодействияНекоторые антибиотики не подходят людям с определенными проблемами со здоровьем, а также беременным или кормящим женщинам. Принимайте только прописанные вам антибиотики - никогда не «одалживайте» их у друга или члена семьи.
Некоторые антибиотики плохо сочетаются с другими лекарствами, такими как противозачаточные таблетки и алкоголь.
Внимательно прочтите информационную брошюру, прилагаемую к вашему лекарству, и обсудите любые проблемы со своим фармацевтом или терапевтом.
Виды антибиотиков
Существуют сотни различных типов антибиотиков, но большинство из них можно разделить на 6 групп.
- Пенициллины (такие как пенициллин и амоксициллин) - широко используются для лечения различных инфекций, в том числе кожных инфекций, инфекций грудной клетки и инфекции мочевых путей
- Цефалоспорины (например, цефалексин) - используются для лечения широкого спектра инфекций, но некоторые также эффективны для лечения более серьезных инфекций, таких как сепсис и менингит.
- Аминогликозиды (такие как гентамицин и тобрамицин) - как правило, используются только в больнице для лечения очень серьезных заболеваний, таких как сепсис, поскольку они могут вызывать серьезные побочные эффекты, включая потерю слуха и повреждение почек; они обычно вводятся в виде инъекций, но могут вводиться в виде капель при некоторых инфекциях ушей или глаз.
- Тетрациклины (например, тетрациклин и доксициклин) - могут использоваться для лечения широкого спектра инфекций, но обычно используются для лечения акне и кожного заболевания, называемого розацеа.
- Макролиды (такие как эритромицин и кларитромицин ) - могут быть особенно полезны для лечения инфекций легких и грудной клетки, или в качестве альтернативы для людей с аллергией на пенициллин, или для лечения устойчивых к пенициллину штаммов бактерий.
- Фторхинолоны (такие как ципрофлоксацин и левофлоксацин) - это антибиотики широкого спектра действия, которые когда-то использовались для лечения широкого спектра инфекций, особенно респираторных и мочевыводящих путей. Эти антибиотики больше не используются в плановом порядке из-за риска серьезных побочных эффектов.
Для приема антибиотиков - необходим рецепт вашего лечащего врача. Проконсультируйтесь со специалистом.