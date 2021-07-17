Магнитная буря 17 июля 2021 года: Какова вероятность сильного геоудара и чем он опасен для метеозависимых людей

17 июля 2021 года - день с замечательной космической погодой и очень продуктивный для метеозависимых людей. Ближайшая сильная магнитная буря по прогнозам специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ожидается только в конце месяца. Следующие две недели пройдут в спокойном магнитном поле Земли, поэтому метеопатам можно немного расслабиться. Наступило благоприятное время для работы и отдыха.
17 июля до 15 часов в магнитосфере Земли заметных возмущений не наблюдается. После 15 часов и до полуночи небольшие возмущения силой 2 балла будут мало заметны и не окажут серьезного воздействия на здоровье метеопатов. Небольшая головная боль, повышение давления, усталость, сонливость могут немного осложнить жизнь людей, зависимых от изменений космической погоды. Но в целом, сегодня можно с легкостью начинать любые трудные дела и проекты, отправляться в поездки, встречаться с людьми и строить планы.
Что такое магнитная буря? Геомагнитная буря - это хаотические возмущения магнитного поля Земли. Это происходит потому, что в моменты солнечной активности в результате вспышек с поверхности светила в космос устремляются потоки ионизированных частиц. Солнечный ветер, задевая атмосферу Земли, вызывает изменения электрических характеристик магнитного поля нашей планеты. Это и есть магнитная буря.
Как влияет магнитная буря на самочувствие человека? Более 50% землян чувствуют приближение геомагнитных штормов. Метеопатами являются люди с хроническими заболеваниями, переболевшие серьезными болезнями или перенесшие сложные операции, люди с травмированной психикой и больной нервной системой, подростки с неокрепшей психикой, пожилые люди возраста 65+. Все метеопаты нуждаются в заботе во время магнитных бурь.
Как можно минимизировать воздействие магнитного шторма на организм человека?
1. Если у вас проблемы с давлением, постарайтесь всегда контролировать показания тонометра. При высоком давлении ложитесь спать пораньше, выпейте на ночь травяной чай. При низком давлении выполните утром несколько упражнений йоги или простых физический упражнений, не вставайте резко с кровати. Больше отдыхайте днем. Не перенапрягайте организм тяжелой физической работой.
2. Не переедайте, ограничьтесь овощами и кашей, пейте больше чистой воды в течение дня.
3. Ходите пешком , ходьба мобилизует иммунную систему, человек чувствует себя более бодрым и уравновешенным.
4. Не курите и исключите алкоголь. Кофе и крепкий чай лучше пить в минимальных количествах.
5. Соблюдайте режим дня, спите не меньше 8 часов, старайтесь отдыхать и днем.
Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Валентина Ивановна, 54 года:
- Очень сильно устаю. Обостряются все хронические болезни. Плохо дышу, болит сердце. Болит голова. Трудно находиться на открытом солнце. Душно, не хватает кислорода.
Елена Александровна, 57 лет:
- Болит сердце. Болят все мышцы. Устаю, слабость, постоянно хочу спать. По утрам кружится голова и тошнит.
Галина Сергеевна, 46 лет:
- Болят мышцы, особенно ног. Утром трудно ходить. По ночам часто случаются судороги ног. Сильно подскакивает давление. Голова болит в дни магнитных бурь.