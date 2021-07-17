Магнитная буря 17 июля 2021 года: Какова вероятность сильного геоудара и чем он опасен для метеозависимых людей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря 17 июля 2021 года: Какова вероятность сильного геоудара и чем он опасен для метеозависимых людей

5:45:167/17/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Небольшая головная боль, повышение давления, усталость, сонливость могут немного осложнить жизнь людей, зависимых от изменений космической погоды.

солнце
Магнитная буря прогнозируется в конце месяца июля
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Сильная магнитная буря 16 июля 2021: Что ждать метеопатам в день активного Солнца

Сильная магнитная буря 16 июля 2021: Что ждать метеопатам в день активного СолнцаСильная магнитная буря 15 июля 2021: Чем опасен геоудар для метеопатов при высокой активности СолнцаЕщё 155 новости

17 июля 2021 года - день с замечательной космической погодой и очень продуктивный для метеозависимых людей. Ближайшая сильная магнитная буря по прогнозам специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ожидается только в конце месяца. Следующие две недели пройдут в спокойном магнитном поле Земли, поэтому метеопатам можно немного расслабиться. Наступило благоприятное время для работы и отдыха.

17 июля до 15 часов в магнитосфере Земли заметных возмущений не наблюдается. После 15 часов и до полуночи небольшие возмущения силой 2 балла будут мало заметны и не окажут серьезного воздействия на здоровье метеопатов. Небольшая головная боль, повышение давления, усталость, сонливость могут немного осложнить жизнь людей, зависимых от изменений космической погоды. Но в целом, сегодня можно с легкостью начинать любые трудные дела и проекты, отправляться в поездки, встречаться с людьми и строить планы.

Что такое магнитная буря? Геомагнитная буря - это хаотические возмущения магнитного поля Земли. Это происходит потому, что в моменты солнечной активности в результате вспышек с поверхности светила в космос устремляются потоки ионизированных частиц. Солнечный ветер, задевая атмосферу Земли, вызывает изменения электрических характеристик магнитного поля нашей планеты. Это и есть магнитная буря.

Как влияет магнитная буря на самочувствие человека? Более 50% землян чувствуют приближение геомагнитных штормов. Метеопатами являются люди с хроническими заболеваниями, переболевшие серьезными болезнями или перенесшие сложные операции, люди с травмированной психикой и больной нервной системой, подростки с неокрепшей психикой, пожилые люди возраста 65+. Все метеопаты нуждаются в заботе во время магнитных бурь.

Как можно минимизировать воздействие магнитного шторма на организм человека?
1. Если у вас проблемы с давлением, постарайтесь всегда контролировать показания тонометра. При высоком давлении ложитесь спать пораньше, выпейте на ночь травяной чай. При низком давлении выполните утром несколько упражнений йоги или простых физический упражнений, не вставайте резко с кровати. Больше отдыхайте днем. Не перенапрягайте организм тяжелой физической работой.
2. Не переедайте, ограничьтесь овощами и кашей, пейте больше чистой воды в течение дня.
3. Ходите пешком , ходьба мобилизует иммунную систему, человек чувствует себя более бодрым и уравновешенным.
4. Не курите и исключите алкоголь. Кофе и крепкий чай лучше пить в минимальных количествах.
5. Соблюдайте режим дня, спите не меньше 8 часов, старайтесь отдыхать и днем.

Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Валентина Ивановна, 54 года:
- Очень сильно устаю. Обостряются все хронические болезни. Плохо дышу, болит сердце. Болит голова. Трудно находиться на открытом солнце. Душно, не хватает кислорода.
Елена Александровна, 57 лет:
- Болит сердце. Болят все мышцы. Устаю, слабость, постоянно хочу спать. По утрам кружится голова и тошнит.
Галина Сергеевна, 46 лет:
- Болят мышцы, особенно ног. Утром трудно ходить. По ночам часто случаются судороги ног. Сильно подскакивает давление. Голова болит в дни магнитных бурь.

Признак предракового состояния: какое ощущение должно насторожить
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
«Как девочка»: Климова показала сногсшибательную фигуру
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Газманов остался без недвижимости: певец все рассказал сам
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
магнитная буряметеопатыгеомагнитный шторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше здоровье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМагнитная буря 17 июля 2021 года: Какова вероятность сильного геоудара и чем он опасен для метеозависимых людей
5:45:16 7/17/2021
Магнитная буря 17 июля 2021 года: Какова вероятность сильного геоудара и чем он опасен для метеозависимых людей
Что такое антибиотики?
5:30:40 7/17/2021
Что такое антибиотики?
Благоприятные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 2021
5:00:06 7/17/2021
Благоприятные дни лунного календаря для обрезку плодовых деревьев на июль 2021
Названо обычное лекарство, снижающее тяжесть коронавируса
4:30:45 7/17/2021
Названо обычное лекарство, снижающее тяжесть коронавируса
Названо красное вино, выделяющее похожие на мужские феромоны
4:00:32 7/17/2021
Названо красное вино, выделяющее похожие на мужские феромоны
Что такое альбинизм: симптомы и нужно ли его лечить
3:30:08 7/17/2021
Что такое альбинизм: симптомы и нужно ли его лечить
Куда инвестировать в 2021 году?
3:00:16 7/17/2021
Куда инвестировать в 2021 году?
Кто из знаков зодиака самый-самый психопат: разбор каждого
2:32:09 7/17/2021
Кто из знаков зодиака самый-самый психопат: разбор каждого
У каких людей IQ выше: беспокойных или спокойных?
2:00:32 7/17/2021
У каких людей IQ выше: беспокойных или спокойных?
Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?
1:30:51 7/17/2021
Какую вакцину ставить во второй раз, если после первой заболел коронавирусом?