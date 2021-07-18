Всемирный день китов и дельфинов: милые картинки и очень добрые стихи слова на 23 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Всемирный день китов и дельфинов: милые картинки и очень добрые стихи слова на 23 июля

5:00:167/18/2021Фото: bipbap.ru
0

23 июля в мире чествуют китов и дельфинов. Любите этих забавных животных?

Всемирный день китов и дельфинов

С днем китов и дельфинов прекрасных!
Пусть они на свободе живут,
Много дней удивительно ясных
В океане огромном их ждут!

Ну а мы, коль поедем на море,
То увидим красивый плавник,
Что гуляет легко на просторе
В водах чистых и теплых морских!

Всемирный день китов и дельфинов

Безбрежны океаны,
Загадочны пучины,
Навстречу человеку
Плывут киты, дельфины.

Доверчивы, как дети,
Морские великаны,
Подарок человечеству
Они от океанов.

Мы им планетой всей
День этот посвятим,
Дельфинов и китов
Все вместе защитим.

Всемирный день китов и дельфинов

С днём китов, дельфинов быстрых,
Поздравляю всех-всех-всех!
Пускай море будет чистым,
Чтобы жили без помех.

Пусть всегда будет привольно
И дельфинам, и китам —
Если все будут довольны,
Будет радостно и нам!

Всемирный день китов и дельфинов

Сегодня праздник не простой
Всем миром отмечаем.
Мы дифирамбы всем китам,
Дельфинам посвящаем.

Пусть не нарушат их покой,
Не браконьер, не китобой.
И пусть на весь морской простор
Распространится их задор.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

Почему Аваков ушел в отставку: раскрыта причина
Максакова в купальнике поразила поклонников
К собеседнику Соловьева пришли полицейские во время прямого эфира
Умерли на месте: разбились сын знаменитого фигуриста с девушкой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Ему было 49 лет: умер популярный российский артист
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВсемирный день китов и дельфинов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Всемирный день китов и дельфинов: милые картинки и очень добрые стихи слова на 23 июля
5:00:16 7/18/2021
Всемирный день китов и дельфинов: милые картинки и очень добрые стихи слова на 23 июля
Курбан-байрам 2021: адреса мест проведения обряда жертвоприношения в Подмосковье
4:30:50 7/18/2021
Курбан-байрам 2021: адреса мест проведения обряда жертвоприношения в Подмосковье
Удачные дни на сбор лука в июле 2021 по лунному календарю
4:00:06 7/18/2021
Удачные дни на сбор лука в июле 2021 по лунному календарю
Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года от астролога - самое главное событие
3:30:44 7/18/2021
Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года от астролога - самое главное событие
4 правила вечной любви: кто вы автор погоды или погодный комментатор?
3:00:08 7/18/2021
4 правила вечной любви: кто вы автор погоды или погодный комментатор?
Светлые открытки на обретение мощей чудотворца Сергия Радонежского 18 июля - авторские
2:30:11 7/18/2021
Светлые открытки на обретение мощей чудотворца Сергия Радонежского 18 июля - авторские
Когда обрезать лук в июле на огороде?
2:00:48 7/18/2021
Когда обрезать лук в июле на огороде?
Симптомы коронавируса у детей: когда реагировать незамедлительно
1:30:01 7/18/2021
Симптомы коронавируса у детей: когда реагировать незамедлительно
У трех знаков зодиака рухнут отношения на этих выходных, пророчат астрологи
1:00:36 7/18/2021
У трех знаков зодиака рухнут отношения на этих выходных, пророчат астрологи
Открытки на Тиша-бэ-Ав: 18 июля - день разрушения Первого Храма
12:31:38 7/18/2021
Открытки на Тиша-бэ-Ав: 18 июля - день разрушения Первого Храма