Всемирный день китов и дельфинов: милые картинки и очень добрые стихи слова на 23 июля

С днем китов и дельфинов прекрасных!
Пусть они на свободе живут,
Много дней удивительно ясных
В океане огромном их ждут!
Ну а мы, коль поедем на море,
То увидим красивый плавник,
Что гуляет легко на просторе
В водах чистых и теплых морских!
Безбрежны океаны,
Загадочны пучины,
Навстречу человеку
Плывут киты, дельфины.
Доверчивы, как дети,
Морские великаны,
Подарок человечеству
Они от океанов.
Мы им планетой всей
День этот посвятим,
Дельфинов и китов
Все вместе защитим.
С днём китов, дельфинов быстрых,
Поздравляю всех-всех-всех!
Пускай море будет чистым,
Чтобы жили без помех.
Пусть всегда будет привольно
И дельфинам, и китам —
Если все будут довольны,
Будет радостно и нам!
Сегодня праздник не простой
Всем миром отмечаем.
Мы дифирамбы всем китам,
Дельфинам посвящаем.
Пусть не нарушат их покой,
Не браконьер, не китобой.
И пусть на весь морской простор
Распространится их задор.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru