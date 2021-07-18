У трех знаков зодиака рухнут отношения на этих выходных, пророчат астрологи

Луна будет в знаке зодиака Весы в течение двух дней, а когда с 16 по 17 июля наступит фаза Четверти Луны, и для трех знаков зодиака их отношения развалятся.
Четверть Луны в Весах, которая состоится в эти выходные, - это большое событие.
Луна является символом наших эмоций в астрологии, и, как и все вещи, когда она попадает в странное место, ее энергия становится интенсивной, пишет https://www.yourtango.com
Есть две фазы четверти луны, которые происходят каждый месяц, и каждая фаза указывает, когда пора готовиться к новому началу или концу.
Луна имеет 28-дневный лунный цикл, поэтому , когда она одна неделя от полной или новой луны, это усиливает наши эмоции, как если бы сказать нам , что пора принимать решения, получить вещи сделать, и действовать , как если бы ваше время было убегать.
Большой релиз состоится в следующую пятницу в полнолуние. Эта Четверть Луны говорит нам, что пора избавиться от негативной энергии, и поскольку Весы - это знак отношений, любовь, которой не суждено быть, закончится.
Начиная с этой пятницы по субботу, Луна в последней четверти в Весах подталкивает все знаки зодиака к тому, чтобы раз и навсегда закрыть дверь для проблемы отношений.
Для трех знаков зодиака время в сфере их самых интимных отношений уже давно тикает до точки, когда это верный конец.
Были пересечены границы, разрывы сделок, и теперь явный знак того, что отношения действительно закончились раз и навсегда.
Луна вызывает эмоции в голове и делает необходимость закрытия неоспоримой.
После завершения последней четверти Луны для многих знаков зодиака пути назад не будет.
Но для Овна, Весов и Скорпиона их отношения разваливаются, но на самом деле они какое-то время чувствовали приближающийся конец - и это было лишь вопросом времени.
Знаки зодиака, отношения которых распадаются во время Четверти Луны в Весах с 16 по 17 июля 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Эта четверть луны поражает ваш сектор партнерских отношений, и вы можете задаться вопросом - какое партнерство? Я чувствую себя более одиноким в этих отношениях, чем когда я одинок.
Вы не против быть одиноким, но вы думали, что это тот человек, который вам нужен, и с которым хотите провести остаток жизни.
Но теперь у вас есть большие сомнения из-за привычек, которые сводят вас с ума и с которыми трудно жить.
У вас низкая терпимость к людям, которые играют с вами в игры, когда дело касается любви, поэтому эта четверть луны в Весах - это когда вы последуете своему собственному совету и решите, что с вас достаточно.
Хотя в прошлом вы, возможно, угрожали уйти, на этот раз все по-другому.
На этот раз Четверть Луны может заставить вас осознать, что времени слишком мало, чтобы быть с человеком, который не приносит вам счастья и радости, которых вы заслуживаете.
Вы все еще можете бояться искренне попрощаться. У вас была надежда, что ваши отношения могут наладиться, поэтому вы так долго придерживаетесь вещей.
Но Весы - это знак, который представляет ваши партнерские отношения и отношения, а это означает, что, если это не сработает, вы готовы разорвать связи и быстро двигаться дальше.
Телец (20 апреля - 20 мая)Эта Луна ударит по твоему последнему нерву, и ты не сможешь удержать хоть какой-нибудь долг.
Вы не любите заканчивать дело на плохой ноте, но даже вы понимаете, что бывают моменты, когда вам просто нужно сократить свои потери.
Вы сделали все, что могли, чтобы держаться и сохранить эти отношения вместе.
Если бы вы не были такими упрямыми, вас бы давно уже не было, но вы были готовы приложить немало усилий в надежде, что к настоящему моменту все станет лучше.
Но теперь вы начинаете понимать, что эти отношения требуют от вас гораздо большего, а взамен очень мало.
Если бы ваш партнер пошел хотя бы на полпути, вы бы передумали. Будь то эгоизм или неосведомленность, никаких признаков улучшения не наблюдается.
Итак, когда Луна в последней четверти в Весах поразила ваш дом работы и здоровья, вы готовы делать то, что лучше всего для вас эмоционально и физически - расстаться и двигаться дальше - пути назад нет.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Вы не ленивец, поэтому для того, чтобы положить конец отношениям, все должно быть плохо.
Последняя четверть Луны будет происходить в вашем скрытом вражеском секторе, а также в вашем солнечном доме концовок, и это душераздирающе, но вы знаете, что это к лучшему.
И именно здесь вы начинаете просыпаться и по-настоящему прислушиваться к своему инстинкту и интуиции.
Когда все только начиналось, у вас было чувство, что эти отношения могут не длиться долго - и, несмотря на то, что ваши друзья предупреждали вас и вашу семью в надежде, что вы прислушаетесь, вы проигнорировали красные флажки и честно попробовали.
Вы хотели попробовать, потому что там была любовь, но теперь вы устали от лжи, всего обмана и невыполненных обещаний.
Это очевидно, и вы чувствуете это в своем сердце, что этот человек на самом деле не тот, кем он себя называет.
Трудный выбор, но Скорпион, ты справишься. Когда вы знаете, что отношения окончены, вам трудно их отпустить, но ради себя самого попрощайтесь с токсичностью и поприветствуйте свою свободу.