Светлые открытки на обретение мощей чудотворца Сергия Радонежского 18 июля - авторские
2:30:117/18/2021
Празднование обретения святых мощей Радонежского игумена Сергия. Это событие произошло в 1422 году. Ныне они пребывают в в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
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