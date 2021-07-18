Светлые открытки на обретение мощей чудотворца Сергия Радонежского 18 июля - авторские
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Светлые открытки на обретение мощей чудотворца Сергия Радонежского 18 июля - авторские

2:30:117/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Празднование обретения святых мощей Радонежского игумена Сергия. Это событие произошло в 1422 году. Ныне они пребывают в в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца

Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца

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