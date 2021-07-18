4 правила вечной любви: кто вы автор погоды или погодный комментатор?

Когда дело доходит до любви и свиданий, секрет здоровых отношений выходит за рамки чистой совместимости. Фактически, если вы хотите, чтобы ваши отношения продолжались с первого свидания и имели шанс на долгую любовь, есть четыре личностных качества, которыми должны обладать как холостяк, так и холостячка.
Конечно, сначала вы хотите, чтобы ваш потенциальный партнер был физически совместимым и соответствовал возрасту. Они должны быть одинокими и искренне ищущими любви. Возможно, вы даже проверили их социальные сети, но это только верхушка айсберга.
Помимо этого, есть некоторые ключевые черты характера, на которые следует обратить внимание, которые указывают на то, что кто-то может быть хорошей парой и способен иметь любящие, здоровые отношения.
Вот 4 черты характера, которые помогают мужчинам и женщинам находить здоровые отношения.
1. НадежныйЕсли ваш потенциальный любовник не соберется вместе достаточно, чтобы выполнить свои обещания, она причинит вам много боли даже на начальных этапах отношений. То же самое и с вами: если вы скажете ей, что приедете в определенный день, сделайте это.
Если вы строите планы, придерживайтесь их, что бы ни случилось в вашей жизни. Ожидайте, что дни рождения друзей и рабочее давление возникнут после того, как вы назначите дату, что будет искушать вас нарушить свое обещание.
Повторяйте это про себя каждый день: «Мое слово - моя обязанность». Вы можете отвлечься, но для того, чтобы женщина воспринимала вас всерьез, вы должны быть человеком слова. Если у вас есть склонность к забывчивости, напишите себе в телефонном календаре день и время, когда вам нужно позвонить, забронировать столик или спланировать послеобеденный пикник в музее.
Также три слова, которые вам нужно запомнить в процессе ухаживания: приходить вовремя . Опоздания - это большой отпор.
Недавно я работал с холостяком, которому нужно было довести это до своего матча на третьем свидании, так как она опоздала на полчаса на всех троих. Это привело к неприятному разговору и чуть не погубило отношения в зачаточном состоянии. К счастью, она изменилась, и теперь они помолвлены! Но у большинства мужчин терпения меньше.
2. КоммуникативнаяКакой ты коммуникатор? Как правило, женщины любят поговорить больше, чем мужчины, поэтому холостякам нужно усилить это, когда собираются выйти на холостяцкую вечеринку.
Помните, вы хотите, чтобы она чувствовала себя защищенной и защищенной, поэтому старайтесь оставаться на связи. Сделайте счет времени, которое вы подключаете. Вместо того, чтобы писать сообщения каждую минуту дня, телефонный звонок ночью, даже на пятнадцать минут, может вам помочь.
Однако пусть отношения развиваются естественным образом. Не звоните каждую ночь, если вы только что встретили ее, но симпатичный текст, намекающий на шутку, которая есть у вас обоих, идеально подойдет.
3. Страсть к жизни
В деловом мире широко распространено мнение, что есть два типа людей: авторы и репортеры погоды. Авторы творят свою жизнь и рискуют, отважно пробуя новые впечатления. С другой стороны, погодные репортеры просто комментируют то, что с ними происходит. Один активен, а другой пассивен.
У автора есть жизненное волнение, которое побуждает их добиваться своей цели. Страстные и позитивные, они привлекают других и восстанавливаются после жизненных трудностей. Они празднуют жизнь.
И наоборот, погодный репортер жалуется на их участь в жизни, играет жертву и обвиняет других в своих проблемах. Они избегают любой ответственности за последствия своих действий и сосредотачиваются на негативе (то есть на том, как их коллега хочет их саботировать).
Для счастливых отношений нужны два человека, придерживающихся одной философии: два автора, которые могут вместе творить жизнь.
В отношениях мы можем пойти дальше этой философии. Ваши слова разрушают людей или укрепляют их? Очевидно, погодные репортеры причиняют вред себе, но, что еще хуже, вредят другим. Они испытывают болезненное чувство удовольствия от того, что критикуют других под микроскопом.
Боясь надеяться на собственную жизнь, они ненавидят видеть успех других. Это напоминает им об их собственных недостатках и недостатках. Следовательно, их цикл унижения других начинается снова. Если вы хотите жить счастливой и успешной жизнью, станьте автором и встречайтесь только с другими авторами.
4. Религиозное / духовноеПара также должна находиться в таком же ярме с точки зрения их отношений с Богом. Если мужчина работает постоянно, и ему едва хватает времени на сон, он будет худшим соперником для женщины, которая уделяет приоритетное внимание молитве, медитации и проведению времени в религиозной общине. Следовательно, если кто-то является стойким атеистом, он будет ужасной парой для преданного христианина.
В обоих случаях пары имеют противоположные значения. Люди находятся на разных этапах своего духовного путешествия, но если кто-то закрывается для Бога, пусть он будет. Люди могут больше всего измениться, когда вы начинаете отношения как друзья. Придерживайтесь своей морали и избегайте горестных миссионерских свиданий.
Эти четыре столпа образуют прочную основу для счастливых, успешных и здоровых отношений.
Люди могут поддерживать отношения менее чем с четырьмя из этих черт, но цель наших пар - иметь здоровые отношения, а не просто быть одним целым.
Начните с развития этих личностных качеств в себе и налаживания дружеских отношений с похожими людьми. Если вы цените свою дружбу, а не воспринимаете ее как должное, вы заложите идеальный курс для своего будущего романа.