Открытки на Тиша-бэ-Ав: 18 июля - день разрушения Первого Храма
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Открытки на Тиша-бэ-Ав: 18 июля - день разрушения Первого Храма

12:31:387/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава) - день скорби и траура, самый трагический день в еврейской истории. В этот день был разрушен Первый Храм. Картинки от дизайнера.

18 июля - Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава)
18 июля - Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава)
id="attachment_706776" align="aligncenter" width="1034">18 июля - Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава) 18 июля - Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава)

id="attachment_706777" align="aligncenter" width="1034">18 июля - Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава) 18 июля - Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава)

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