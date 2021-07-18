Когда обрезать лук в июле на огороде?

Лук аллиум дает красивые помпоны разных оттенков. Эти растения могут иметь фантастический эффект в вашем саду и цвести неделями, сокращая разрыв между весной и летом. Из лука получаются фантастические срезанные цветы как в свежих, так и в засушенных цветочных композициях, пишет https://www.express.co.uk
Лук известен как цветущий декоративный лук, который выглядит смелым.
У них большие округлые кочаны, чаще всего с фиолетовыми цветками и красивыми семенами.
Эти растения бывают разных цветов, включая синий, розовый, желтый, белый и лиловый.
Этот необычный цветок образует цветочные головки в форме помпонов и лучше всего растет в солнечных, но защищенных местах.
Как выращивать лук
Лучший способ выращивать лук - это обеспечить влажную, но хорошо дренированную почву на ярком солнце.
Наиболее продуктивно они растут на низкорослых травянистых растениях, которые после цветения скрывают неприглядную полосатую листву.
Аллиум не любит влажные участки или тяжелую почву, поэтому его не следует сажать в таких условиях.
Для достижения наилучших результатов луковицы лука следует сажать в период с начала до середины осени.
Их можно сажать в бордюры или в контейнеры.
Луковицы легко повредить, поэтому лучше всего высаживать лук на участке, который не обрабатывается регулярно, чтобы не нанести вред вашим растениям.
Когда растение будет готово к цветению, листья начнут отмирать.
Когда сокращать лук
Из лука получаются ошеломляющие цветочные композиции, но по окончании цветения они могут начать сморщиваться и блекнуть до желтого цвета.
Некоторым людям нравится этот вид засохших цветов, и они предпочитают оставлять эти растения в земле, несмотря на то, что цветы отмирают.
Однако, как только цветы закончились, вы можете удалить их, но не убирайте листья.
Как только листья естественным образом отмерли, сморщились и пожелтели - вы можете обрезать листья до уровня земли.
Каждые три-четыре года вы должны разделять луковицы лука одновременно с заменой новых луковиц в том же районе и на новых местах.
Чтобы разделить луковицы, вы должны обкопать растение кельмой и вытащить луковицы.
Должен получиться набор луковиц, которые можно аккуратно разделить руками.