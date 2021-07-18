Симптомы коронавируса у детей: когда реагировать незамедлительно
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Симптомы коронавируса у детей: когда реагировать незамедлительно

1:30:017/18/2021Фото: pixabay
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Дети могут заразиться коронавирусом (COVID-19), но, похоже, они заражаются им реже, чем взрослые, и обычно это менее серьезно.

Вы, ваш ребенок и все, с кем вы живете, должны оставаться дома и не иметь посетителей, пока вы не получите результат теста - выйдите из дома только для того, чтобы пройти тест
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Симптомы коронавируса (COVID-19) у детей



Дети могут заразиться коронавирусом (COVID-19), но, похоже, они заражаются им реже, чем взрослые, и обычно это менее серьезно, пишет https://www.nhs.uk


Основные симптомы COVID-19:



  • высокая температура
  • новый непрерывный кашель - это сильный кашель, продолжающийся более часа, или 3 или более приступов кашля в течение 24 часов.
  • потеря или изменение обоняния или вкуса - это означает, что они не могут ничего обонять или попробовать на вкус, или запах или вкус вещей отличаются от нормального

Что делать, если у вашего ребенка есть симптомы

Если у вашего ребенка есть какие-либо из основных симптомов COVID-19, даже если они легкие:



  1. Пройдите тест ПЦР (тест, который отправляют в лабораторию), чтобы как можно скорее проверить, есть ли у них COVID-19.
  2. Вы, ваш ребенок и все, с кем вы живете, должны оставаться дома и не иметь посетителей, пока вы не получите результат теста - выйдите из дома только для того, чтобы пройти тест.

Все, кто находится в вашем круге ухода за детьми или поддержки, также должны оставаться дома, если ваш ребенок находился в тесном контакте с ними с момента появления симптомов или в течение 48 часов до их начала.


Что делать, если вашему ребенку очень плохо


Дети и младенцы по-прежнему будут болеть, и они могут очень быстро заболеть. Если вам нужна медицинская помощь, очень важно получить ее.


Позвоните в скорую помощь или своему терапевту, если ваш ребенок:


  • младше 3 месяцев и у него температура 38 ° C или выше, или вы думаете, что у него жар
  • возраст от 3 до 6 месяцев и температура 39 ° C или выше, или вы думаете, что у него жар
  • есть другие признаки болезни, такие как сыпь, а также высокая температура (лихорадка)
  • высокая температура держится 5 дней и более
  • не хочет есть или не является своим обычным человеком, и вы беспокоитесь
  • имеет высокую температуру, которая не снижается парацетамолом
  • обезвоживается - например, подгузники не очень мокрые, глаза запавшие, и слезы нет, когда они плачут

Требуются немедленные действия


  • имеет жесткую шею
  • есть сыпь, которая не исчезает, когда вы нажимаете на нее стеклом
  • беспокоит свет
  • впервые у вас припадок или припадок (они не могут перестать трястись)
  • необычно холодные руки и ноги
  • имеет бледную, пятнистую, синюю или серую кожу
  • имеет слабый пронзительный крик, не похожий на их обычный плач
  • сонный и трудно разбудить
  • очень взволнован (не перестает плакать) или сбит с толку
  • им трудно дышать и втягивает живот под ребра
  • на голове есть мягкое пятно, которое выгибается
  • не отвечает, как обычно, или не интересуется кормлением или обычными делами


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