Симптомы коронавируса у детей: когда реагировать незамедлительно

Симптомы коронавируса (COVID-19) у детей
Дети могут заразиться коронавирусом (COVID-19), но, похоже, они заражаются им реже, чем взрослые, и обычно это менее серьезно, пишет https://www.nhs.uk
Основные симптомы COVID-19:
- высокая температура
- новый непрерывный кашель - это сильный кашель, продолжающийся более часа, или 3 или более приступов кашля в течение 24 часов.
- потеря или изменение обоняния или вкуса - это означает, что они не могут ничего обонять или попробовать на вкус, или запах или вкус вещей отличаются от нормального
Что делать, если у вашего ребенка есть симптомы
Если у вашего ребенка есть какие-либо из основных симптомов COVID-19, даже если они легкие:
- Пройдите тест ПЦР (тест, который отправляют в лабораторию), чтобы как можно скорее проверить, есть ли у них COVID-19.
- Вы, ваш ребенок и все, с кем вы живете, должны оставаться дома и не иметь посетителей, пока вы не получите результат теста - выйдите из дома только для того, чтобы пройти тест.
Все, кто находится в вашем круге ухода за детьми или поддержки, также должны оставаться дома, если ваш ребенок находился в тесном контакте с ними с момента появления симптомов или в течение 48 часов до их начала.
Что делать, если вашему ребенку очень плохо
Дети и младенцы по-прежнему будут болеть, и они могут очень быстро заболеть. Если вам нужна медицинская помощь, очень важно получить ее.
Позвоните в скорую помощь или своему терапевту, если ваш ребенок:
- младше 3 месяцев и у него температура 38 ° C или выше, или вы думаете, что у него жар
- возраст от 3 до 6 месяцев и температура 39 ° C или выше, или вы думаете, что у него жар
- есть другие признаки болезни, такие как сыпь, а также высокая температура (лихорадка)
- высокая температура держится 5 дней и более
- не хочет есть или не является своим обычным человеком, и вы беспокоитесь
- имеет высокую температуру, которая не снижается парацетамолом
- обезвоживается - например, подгузники не очень мокрые, глаза запавшие, и слезы нет, когда они плачут
Требуются немедленные действия
- имеет жесткую шею
- есть сыпь, которая не исчезает, когда вы нажимаете на нее стеклом
- беспокоит свет
- впервые у вас припадок или припадок (они не могут перестать трястись)
- необычно холодные руки и ноги
- имеет бледную, пятнистую, синюю или серую кожу
- имеет слабый пронзительный крик, не похожий на их обычный плач
- сонный и трудно разбудить
- очень взволнован (не перестает плакать) или сбит с толку
- им трудно дышать и втягивает живот под ребра
- на голове есть мягкое пятно, которое выгибается
- не отвечает, как обычно, или не интересуется кормлением или обычными делами