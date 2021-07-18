Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля 2021 года от астролога - самое главное событие

Овен (21 марта / 20 апреля)
Если вы с партнером живете на некотором расстоянии друг от друга, воспользуйтесь любой возможностью, чтобы проводить больше времени друг с другом. Вы также можете обсудить, как вы могли бы устроить свою жизнь, чтобы в будущем вы больше были вместе. Сильная потребность помогать другим может привести вас в местную благотворительную организацию.
Телец (21 апреля / 21 мая)
Кто-то будет искать совета или поддержки во время какого-либо перерыва в кругу семьи или дружбы. Возможно, вам придется решить проблему, которую вы считали закрытой. Будет раздражать то, что другие люди не могут оставить прошлое позади.
Близнецы (22 мая / 21 июня)
Несмотря на возможные препятствия, работа, за которую вы взялись, будет продолжать развиваться. Все, что вам нужно сделать, это придерживаться этого. Точно так же, как если вы изучаете что-то новое, будь то ремесло, художественные техники, иностранный язык или танцевальный шаг, практика сделает все идеально.
Рак (22 июня / 23 июля)
Сделайте своим приоритетом связать вещи. Есть некоторые трудные работы, которых вы пытаетесь избежать, но чем раньше вы с ними справитесь, тем скорее вы сможете заняться тем, что вам нравится. Постоянное ворчание друга или коллеги начинает вас расстраивать.
Лев (24 июля / 23 августа)
Коллега, на помощь и поддержку которого вы рассчитываете, никогда не будет рядом, когда они вам понадобятся. Их лень мешает вашим целям. Возможно, пора начать искать нового партнера. Будьте осторожны и консервативны в финансовых операциях.
Дева (24 августа / 23 сентября)
Достижение не должно быть связано только с удачей, поскольку вы много работали, чтобы достичь этого. Все еще может быть трудно поверить, что вы достигли того, что намеревались сделать. Встряхните себя и наслаждайтесь результатами.
Весы (24 сентября / 23 октября)
Вы можете ожидать, что испытаете по крайней мере одно или два необычных события. Разговор, встреча или встреча откроют возможности, о которых вы даже не мечтали. Вы в авантюрном настроении, и в вас есть доля дерзости.
Скорпион (24 октября / 22 ноября)
То, что вам нужно, и то, что вы получаете, - это две разные вещи. Вы можете сделать перерыв, когда обязанности увеличиваются. Вам нужны объятия, но вы не можете сблизиться с любимым человеком, компании которого вам не хватает.
Стрелец (23 ноября / 21 декабря)
Обидно, что кто-то, кому вы помогали в прошлом, отказывается быть доступным, когда вы могли бы помочь ему. Они показывают свое истинное лицо, и это заставляет вас понять, насколько односторонними бывают эти отношения.
Козерог (22 декабря / 20 января)
Поддержка доброго дела будет вознаграждением и удовлетворением. Иногда лучший способ взглянуть на свои проблемы в перспективе - это увидеть трудности, через которые проходят другие люди. Проект может продвигаться вперед только при финансовой поддержке.
Водолей (21 января / 19 февраля)
Если вы искали новое место для жизни, но еще не повезло, старший друг предложит решение. Нетрадиционные условия жизни могут вам вполне подойти в это время. В дружбе или романтике вы нашли родственную душу.
Рыбы (20 февраля / 20 марта)
Вы изо всех сил старались проявлять доброту и понимание к самым близким вам людям. Из-за этого они будут проявлять к вам такое же внимание. Чем больше вы готовы говорить и показывать свои истинные чувства, тем более позитивные последствия.