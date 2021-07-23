Тик-токер получил срок за то, что бросил в полицейских муляж гранаты
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Тик-токер получил срок за то, что бросил в полицейских муляж гранаты

4:55:117/23/2021Фото: pixabay
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Таким образом он решил набрать лайков в интернете.

Хулиган бросил в полицейских муляж гранаты

В Горно-Алтайске суд признал виновным 28-летнего местного жителя в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как установил суд, осенью прошлого года пьяный мужчина ночью решил похулиганить. Он заметил патрульный автомобиль, подошел к нему и постучал по двери. После того, как правоохранитель открыл дверь, мужчина забросил в автомобиль муляж ручной боевой гранаты, крикнув при этом «Держите гранату!».

После этого сотрудники полиции выскочили из машины и отбежали на безопасное расстояние. После того, как было установлено, что муляж не является боевой гранатой и не представляет опасности, полицейские задержали нарушителя. Выяснилось, что он решил напугать полицейских для того, чтобы выложить ролик со своей шуткой в интернет.

В итоге, шутника приговорили к лишению свободы на год и шесть месяцев в колонии-поселении.

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