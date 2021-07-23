Застрелившего 9-летнюю девочку в Чите приговорили к 17 годам колонии

В Чите мужчину, который застрелил 9-летнюю девочку через дверь, приговорили к 17 годам заключения.
Напомним, все произошло в феврале этого года. Тогда Василий Дунец разозлился на соседей из-за того, что они слишком сильно шумели во время ремонта. Он схватил ружье и пошел разбираться. Дунец постучал в дверь и выстрелил – за ней находилась 9-летняя девочка, от полученного ранения она погибла.
Отец убитой не согласен с приговором. Он будет обжаловать его и хочет, чтобы Дунца посадили больше чем на 20 лет.