Застрелившего 9-летнюю девочку в Чите приговорили к 17 годам колонии
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Застрелившего 9-летнюю девочку в Чите приговорили к 17 годам колонии

5:10:087/23/2021Фото: pixabay
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Он разозлился на соседей из-за шумного ремонта.

Мужчина застрелил ребенка через дверь

В Чите мужчину, который застрелил 9-летнюю девочку через дверь, приговорили к 17 годам заключения.

Напомним, все произошло в феврале этого года. Тогда Василий Дунец разозлился на соседей из-за того, что они слишком сильно шумели во время ремонта. Он схватил ружье и пошел разбираться. Дунец постучал в дверь и выстрелил – за ней находилась 9-летняя девочка, от полученного ранения она погибла.

Отец убитой не согласен с приговором. Он будет обжаловать его и хочет, чтобы Дунца посадили больше чем на 20 лет.

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