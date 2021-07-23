NASA: Астероид 2008 GO20 может упасть на землю 24 июля: он огромен и очень опасен

О приближении к Земле на огромной скорости очередной каменной космической глыбы сообщили ученые NASA, занимающиеся наблюдением за всеми космическими телами, которые попадают в их поле зрения. Они изучают размеры космических тел и их траекторию, оценивая риски и наличие потенциальной угрозы.
Астероиду присвоено название и номер - 2008 GO20. Он облетит вокруг нашей планеты при близком подходе на невероятной скорости в 8 км/с.
Размеры его также смогли измерить - они только в поперечнике составляют 210 метров. То есть да же не по самой длинной своей стороне астероид в два раза превосходит размеры Биг Бена - всемирно известного строения с часами в Лондоне.
Траектория астероида, уверяют ученые, довольно хорошо изучена и для Земли нет риска столкновения с очень крупным космическим телом. Именно поэтому его не отнесли к классу потенциально опасных.
Однако наблюдение за астероидом будет продолжено - такие громадные размеры и скорость не могут гарантировать того, что ни одно гравитационное поле не сможет на него воздействовать и изменить траекторию его полета.