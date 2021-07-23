Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших коронавирусом

Минздрав России рассказал о самых частых осложнениях, которые возникают у тех, кто недавно перенес коронавирус. Ведомство опубликовало специальную памятку.
Так, согласно документу, самым частым осложнением после перенесенного коронавируса является одышка — с ней пациенты сталкивались в 31,7 процентах случаев. Кроме того, часто постковидный синдром проявляется в виде тромбозов (от 20 до 30 процентов случаев), кашля (13,5 процентов), а также боли в груди и тахикардии (12,7 процентов).
Также в министерстве рассказали, что осложнения могут возникать в течение месяца после перенесенного коронавируса. Чтобы по возможности избежать этого, россиянам посоветовали пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления с 1 июля 2021 года. При себе необходимо иметь паспорт и полис.