Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших коронавирусом
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Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших коронавирусом

4:26:337/23/2021Фото: pixabay
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В ведомстве создали специальную памятку.

Чаще всего у переболевших начинается одышка
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Минздрав России рассказал о самых частых осложнениях, которые возникают у тех, кто недавно перенес коронавирус. Ведомство опубликовало специальную памятку.

Так, согласно документу, самым частым осложнением после перенесенного коронавируса является одышка — с ней пациенты сталкивались в 31,7 процентах случаев. Кроме того, часто постковидный синдром проявляется в виде тромбозов (от 20 до 30 процентов случаев), кашля (13,5 процентов), а также боли в груди и тахикардии (12,7 процентов).

Также в министерстве рассказали, что осложнения могут возникать в течение месяца после перенесенного коронавируса. Чтобы по возможности избежать этого, россиянам посоветовали пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления с 1 июля 2021 года. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

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