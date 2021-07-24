24 июля - День княгини Ольги - слова любви всем Ольгам мира!

Ярко, жарко солнце светит,
Ждет дождя награды,
Нынче Ольги все на свете
Именинам рады.
В честь святой княгини Ольги
Праздник именован,
Так помянем же ее
Самым добрым словом!
***
С Днем Ольги — княгини прекрасной!
Будь мудрой, красивой и властной.
Пускай твои в жизни решения
Верны будут все, без сомнения.
Пусть смотрят с восторгом мужчины,
Как будто сама ты — княгиня.
И пусть твоим главным богатством
Окажется женское счастье.
***
Хочу в день Ольги пожелать
Цвести, любить, творить, мечтать,
Быть всех добрей, мудрей и краше,
И всем дарить улыбку вашу!
Пусть ангел оградит от туч,
И каждый день пусть солнца луч
С небес вам дарит яркий свет,
Согреет и спасет от бед!
***
Почтим память Ольги — княгини великой.
Она не забыта, не стала безликой.
За то, что культуру она созидала
Да храмы, чтоб веру сберечь, воздвигала,
Русь Ольгу причислила к лику Святых.
А мы вам желаем в молитвах своих
Всегда благодетельницу восхвалять,
О ней вспоминать и ее почитать.
Красивой и чистой вам веры в веках,
Разных чудес — наяву и во снах.
У нас есть защитница на небесах.
***
Прекрасное имя Ольга
Ты гордо по жизни несешь.
И словно княгиня достойно,
И скромно себя ты ведешь.
Желаю тебе в этот праздник,
Такой оставаться всегда,
И как бы судьба не ломала,
В душе пусть царит доброта.
Источник: pozdravok.ru, otkritkis.ru