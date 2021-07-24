Осенний призыв 2021: дата, особенности и у кого есть отсрочки

Молодых людей призывают в армию два раза в год - ближайший будет этой осенью. О сроках призыва, особенностях, в каком случае могут дать отсрочку или военный билет - в нашем материале.
Согласно российскому законодательству в армию призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, поэтому, как только человек достигает совершеннолетия, он может получить повестку. Осенью традиционно призыв начинается 1 октября и завершается в день Нового года. Проходить военную службу призывник будет сроком в один полный год. Тех, кто живет в отдаленных северных регионах, призывают с 1 ноября, жителей сел и деревень начинают призывать с 15 октября.
Если после окончания школы, человек решил продолжить образование и поступил в университет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, будь то на платное или бесплатное отделение, государство дает ему право на отсрочку от армии. Оно длится до конца обучения. Кроме этого, такой привилегией могут воспользоваться студенты училищ, техникумов, колледжей. Если человек поступил в аспирантуру, он также освобожден от военной службы, плюс - ему дается дополнительный год для защиты диссертации. Если студент успешно защитился, он вообще не идет в армию, потому что имеет научную степень.
Кроме этого, временно отложить военную службу могут отцам, у которых два и более ребенка, если жена призывника находится на сроке беременности от 22 недель, в семье растет ребенок с инвалидностью (до трех лет), если отец-одиночка - жену лишили родительских прав или она умерла. Также можно получить отсрочку, если призывник должен ухаживать за больным или недееспособным членом семьи, но это должна подтвердить специальная экспертиза.
На службу в российскую армию не принимают:
людей, осужденных за преступление;
тех, у кого близкий родственник (брат, отец) погиб на службе:
если человек старше 27 лет;
тех, кто не прошел комиссию из-за врожденных или приобретенных заболеваний.
Если у человека есть заболевания, при которых нельзя служить, его относят к категории Д, то есть он освобождается от армии навсегда. Категория Г дает только временную отсрочку на год. После этого нужно будет проходить медкомиссию, которая может отправить на службу, если состояние здоровья призывника улучшилось.
Так, например, в армию не берут с сильным ожирением, с очень слабым зрением, выраженной гипертонией, сколиозом, некоторыми заболеваниями кожи, глухотой, немотой, астмой, деформацией кистей, почечной недостаточностью, врожденным пороком сердца и т.д. Полный список можно посмотреть в расписании болезней.