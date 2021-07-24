Три знака зодиака Скорпион, Стрелец и Рыб чрезвычайно повысят самооценку с 28 июля 2021 года
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Три знака зодиака Скорпион, Стрелец и Рыб чрезвычайно повысят самооценку с 28 июля 2021 года

4:30:007/24/2021Фото: pxfuel.com
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В этот день Юпитер войдет в Водолея, а мы можем рассчитывать на безумные приключения, расширение разума, глубокий самоанализ, широкую перспективу и чувство собственного достоинства.

планеты, дорога, звезды
Когда Юпитер входит в какой-либо знак или выходит из него, он задерживается на некоторое время

Самоуважение у трех знаков зодиака вырастет, когда Юпитер вернется к Водолею 28 июля 2021 года.

Каждый раз, когда Юпитер делает свое дело, он делает это во многом для Скорпиона, Стрельца и Рыб, особенно когда он находится в знаке Водолея, пишет yourtango.com.

Когда Юпитер входит в какой-либо знак или выходит из него, он задерживается на некоторое время, чтобы убедиться, что он соответствует своей точке. А какова точка Юпитера?

Что ж, когда этот гигант планеты находится в Водолее, знаке зодиака Воздуха, мы можем рассчитывать на безумные приключения, расширение разума, глубокий самоанализ, широкую перспективу и чувство собственного достоинства.

Эти двое - Юпитер и Водолей; это как будто они родственные души - должны быть вместе, всегда делать правильные поступки друг с другом и с нами.

Не за горами 28 июля, и именно тогда наш большой и ответственный друг собирается вернуться в Водолей. Если вы когда-нибудь слышали выражение «Все хорошо», то вы можете пометить этот ответ этой фразой. Все хорошо, чувак.

Хотя этот транзит хорош для каждого знака, в частности, есть трое, которые действительно поглощают все, что есть, когда дело доходит до изучения преимуществ Юпитера в Водолее.

В основном это два знака Воды и один знак, которым управляет Юпитер. Имеет смысл! Какие признаки увидят, что их самоуважение взлетит в стратосферу (без необходимости быть миллиардером) 28 июля?

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Если есть знак, который постоянно открыт для изменений и освещает мышление, то это вы, Скорпион.

С Юпитером в Водолее вы не только будете чувствовать себя отважным и свободолюбивым, но и захотите рискнуть ; вы еще так много не сделали, и этот переход вдохновит вас на все, о чем вы когда-либо мечтали.

Ваша уверенность вот-вот сломает шкалу Рихтера, и это прикосновение Водолея? Скажем так, вы будете чувствовать себя глубоко интуитивным , почти экстрасенсорным.

Доверяй своей интуиции, Скорпион - как будто тебе нужно, чтобы я сказал тебе это, ты создание чистой самооценки.

Обращение к словам - вот что упадет, как только наступит 28 июля, и вы все время будете в своей зоне. С тобой все хорошо во время этого мероприятия. Вы собираетесь прийти за золотом. Кто такой капризный кот? Не ты!

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы собираетесь возвыситься, а это, в свою очередь, поставит вас в положение возвышения других. Самоуважение - это вращающаяся дверь для вас - до тех пор, пока ваша правящая планета не внесет ваше имя в свой космический планировщик событий и не закроет для вас сделку с точки зрения уверенности в себе и любви к себе.

Люди заметят, что вы собрали все вместе, и хотя некоторые могут прочитать эту строчку и цинично посмеяться, правда в том, что все это у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО.

Вас не беспокоит драма; вы уходите от всего, что считаете ненужным, и это заставит вас выглядеть просветленным - или счастливым, как они обычно говорили.

Самолюбие выглядит на вас изумительно и продвигает вас вперед в классе, где все вокруг захотят быть такими же, как вы.

И как круто быть тем, что вы обожаете позитивное внимание и очень счастливы помочь кому-то другому провести прекрасный день - или жизнь. Молодец, приятель.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Как и у Стрельца, ваша самооценка колеблется, но когда она «включена» - отойдите в сторону, мир - Рыбы находятся в доме, полностью оснащенные всем, что делает человека уверенным и способным. И способно твое слово дня ...

Начиная с 28 июля вы будете чувствовать себя вполне способными практически на все, чего хотите.

Это фантастическое время для вас, чтобы использовать свою безудержную уверенность в том, чтобы найти лучшую работу или лучшую оплату.

Вы можете это сделать, вы это сделаете, и все пойдет именно так, как вы хотите . Рыбы выигрывают джекпот во время этого перехода, и это может быть как в прямом, так и в переносном смысле.

И если кто-то и собирается ударить вас палкой умственного мастерства, так это Водолей, а то, что Водолей принимает у себя Юпитера, - это похоже на то, как вся вселенная устраивает вечеринку, чтобы отпраздновать ваше великолепие, Рыбы. Играете ли вы в лотерею или начинаете работу над написанием эпического романа, вы выиграете.

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