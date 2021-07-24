Как приготовить магическую лунную воду на Полнолуние
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Как приготовить магическую лунную воду на Полнолуние

3:00:017/24/2021Фото: pxfuel.com
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Лунную воду часто сравнивают со «святой водой» те, кто поклоняется Луне, потому что она считается священной и могущественной.

полнолуние
Люди говорят, что вода «заряжается» при лунном свете так же, как Луна влияет на приливы в океане

Полная Луна - идеальное время для ритуала каждый месяц. 24 июля будет Полная Луна в Водолее. И у вас есть шанс приготовить волшебную лунную воду.

Практика изготовления лунной воды насчитывает сотни лет и, предположительно, была изобретена практикующими ведьмами для использования в заклинаниях. То же самое касается любого другого лунного ритуала, от заклинаний до кристаллов - они практикуются очень давно и уходят корнями в колдовство. Лунная вода - один из самых простых ритуалов новолуния, но его не следует проводить во время лунного затмения в полнолуние. Мы расскажем, как приготовить лунную воду, согласно книге эклектичной ведьмы Семры Хаксевер, «Книга магии Мамы Мун», пишет express.co.uk.

Лунная вода - это именно то, что вы думаете: стакан, бутылка, кувшин, ведро или вода, содержащаяся каким-либо образом, что было исключено при свете Полнолуния.

Люди говорят, что вода «заряжается» при лунном свете так же, как Луна влияет на приливы в океане.

Независимо от того, проводите ли вы лунное затмение в полнолуние, отдыхая или у вас уже наготове круг полнолуния, алтарь и карты Таро, вы можете подумать, что лунная вода - ценное дополнение к вашему вечеру ... Но вы можете ошибаться.

Лунную воду часто сравнивают со «святой водой» те, кто поклоняется Луне, потому что она считается священной и могущественной.

Эклектичная ведьма Семра пишет в своей книге: «Пока Луна полная, это идеальное время, чтобы максимально использовать ее сияющие лучи и впитать ее энергию».

Собирать лунную воду следует только во время новолуния, а не полнолуния, но это зависит от ваших намерений.

Согласно сообщению в блоге Wicked Obscura на эту тему, ведьмы часто говорят, что НИКОГДА не следует делать лунную воду в ночь затмения.

Это потому, что «Энергия затмения Луны непостоянна и хаотична. Затмения темные и могут раскрыть наши тени, заставляя их высвободиться, а не обуздать. Мощную и влиятельную очищающую энергию Луны можно использовать и сохранить, сделав лунную воду, поэтому мы рекомендуем не делать воду, не заряжать кристаллы или не проявлять себя в это время».

Каждая Луна будет приносить разную энергию в зависимости от фазы и знака зодиака, в котором находится Луна.

Как приготовить лунную воду

Вы должны действительно делать лунную воду только в Новолуние, а следующее новолуние - 8 августа, но если есть большая необходимость, то и в Полнолуние.

Когда дело доходит до этого, вы должны следовать простым шагам Семры, чтобы не использовать неправильные вещи.

Возьмите чистую прозрачную стеклянную бутылку, кувшин, чашку или любую другую емкость, в которую поместится ваша лунная вода.

Если вы планируете пить воду, Семра рекомендует использовать фильтрованную воду.

Наполните емкость водой и оставьте ее снаружи под лунным светом, чтобы «зарядить ее сверхспособностями Луны».

Если вы не хотите оставлять его снаружи, оставьте его у окна, на котором светит луна.

Семра рекомендует добавить в воду немного кристаллов для еще большей силы.

Эксперты часто предлагают добавлять в воду прозрачный кварц, аметист, цитрин или розовый кварц, потому что они не токсичны в воде и не растворяются.

Что делать с лунной водой

Оставьте емкость под луной на всю ночь, но убедитесь, что вы «принесли воду до восхода солнца».

Затем храните его в стеклянной банке или бутылке и делайте с ним все, что хотите.

Творческие возможности включают в себя промывание кристаллов лунной водой, чтобы перезарядить их и усилить их силу, добавить ее к заклинаниям, чтобы дать им дополнительный толчок, и оставить ее на своем алтаре.

Вы также можете просто выпить воду, добавить ее в воду для ванны или вымыть ею волосы.

Некоторые люди предпочитают налить воду в чайник и заварить особый чай перед чтением или заклинанием.

Почему бы не использовать его для полива растений или добавления эфирных масел в воду и не положить в распылитель, чтобы сделать комнатный спрей?

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