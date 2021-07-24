Поздравления с Днем флориста в России 24 июля

С Днем флориста поздравляю,
И желаю вдохновения,
Мир флористики пусть дарит
Лишь цветущие мгновения.
Креативные идеи
Пусть всегда вас посещают,
И желание совершенства
Никогда не покидает.
***
Композицию любую
Можешь сделать из цветов.
Красоту создашь такую —
Просто нет на это слов!
Во флористике ты — гений,
И желаю в этот час,
Чтобы радостных мгновений
Накопилось про запас!
Чтобы, как охапка маков,
Каждый день прекрасным был,
И вся жизнь вдруг стала сладкой,
И успех тебя накрыл!
***
С днём прекрасным и лучистым,
Поздравляем всех флористов,
Ведь уметь нужно и знать,
Как букеты составлять.
Вам желаем позитива,
Творчества и креатива,
Красота спасает мир,
Вы для нас — цветов кумир!
***
С Днем флориста поздравляю,
Пусть всегда во всем везет,
Ваша славная работа
Радость пусть всегда несет.
Творческого вдохновения
И цветения в душе,
Мир цветов, букетов ярких
Пусть вас кружит в вираже.
***
С праздником флористов
Я буду поздравлять,
Умеете цветы вы
В искусство превращать.
Становится шедевром
Каждый ваш букет,
И его прекрасней
Во всем свете нет.
Розы, хризантемы,
Ромашки и тюльпаны,
Флористы, вы художники
С талантом многогранным.
Не счесть у нас в России
Талантов и цветов,
Спасибо вам, флористы,
За красоту без слов.
Источник: pozdravok.ru