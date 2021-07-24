Поздравления с Днем флориста в России 24 июля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравления с Днем флориста в России 24 июля

4:45:187/24/2021Фото: pixabay.com
0

Во флористике ты — гений, и желаю в этот час, чтобы радостных мгновений накопилось про запас!

День флориста в России

С Днем флориста поздравляю,
И желаю вдохновения,
Мир флористики пусть дарит
Лишь цветущие мгновения.

Креативные идеи
Пусть всегда вас посещают,
И желание совершенства
Никогда не покидает.

***

Композицию любую
Можешь сделать из цветов.
Красоту создашь такую —
Просто нет на это слов!

Во флористике ты — гений,
И желаю в этот час,
Чтобы радостных мгновений
Накопилось про запас!

Чтобы, как охапка маков,
Каждый день прекрасным был,
И вся жизнь вдруг стала сладкой,
И успех тебя накрыл!

***

С днём прекрасным и лучистым,
Поздравляем всех флористов,
Ведь уметь нужно и знать,
Как букеты составлять.

Вам желаем позитива,
Творчества и креатива,
Красота спасает мир,
Вы для нас — цветов кумир!

***

С Днем флориста поздравляю,
Пусть всегда во всем везет,
Ваша славная работа
Радость пусть всегда несет.

Творческого вдохновения
И цветения в душе,
Мир цветов, букетов ярких
Пусть вас кружит в вираже.

***

С праздником флористов
Я буду поздравлять,
Умеете цветы вы
В искусство превращать.

Становится шедевром
Каждый ваш букет,
И его прекрасней
Во всем свете нет.

Розы, хризантемы,
Ромашки и тюльпаны,
Флористы, вы художники
С талантом многогранным.

Не счесть у нас в России
Талантов и цветов,
Спасибо вам, флористы,
За красоту без слов.

Источник: pozdravok.ru

Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Катался бы молча»: слова фигуриста из США врозмутили россиян
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Ученые из Китая определили происхождение коронавируса
«Катался бы молча»: в России возмущены словами фигуриста из США
праздникпоздравленияпраздникидень флористаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поздравления с Днем флориста в России 24 июля
4:45:18 7/24/2021
Поздравления с Днем флориста в России 24 июля
Три знака зодиака Скорпион, Стрелец и Рыб чрезвычайно повысят самооценку с 28 июля 2021 года
4:30:00 7/24/2021
Три знака зодиака Скорпион, Стрелец и Рыб чрезвычайно повысят самооценку с 28 июля 2021 года
Холестерин защищает печень, заявили ученые
4:00:10 7/24/2021
Холестерин защищает печень, заявили ученые
Психолог: Почему мужа нужно любить больше, чем собственных детей
3:30:00 7/24/2021
Психолог: Почему мужа нужно любить больше, чем собственных детей
Как приготовить магическую лунную воду на Полнолуние
3:00:01 7/24/2021
Как приготовить магическую лунную воду на Полнолуние
Как часто стирать постельное белье летом? Чем опасны грязные простыни?
2:30:13 7/24/2021
Как часто стирать постельное белье летом? Чем опасны грязные простыни?
Что нужно лечить при диабете: выяснили в масштабном исследовании
2:00:35 7/24/2021
Что нужно лечить при диабете: выяснили в масштабном исследовании
Николай Чудотворец: что обязательно сделать, а что категорически запрещено в день рождения святителя
1:30:33 7/24/2021
Николай Чудотворец: что обязательно сделать, а что категорически запрещено в день рождения святителя
Осенний призыв 2021: дата, особенности и у кого есть отсрочки
1:00:01 7/24/2021
Осенний призыв 2021: дата, особенности и у кого есть отсрочки
Сертификат о вакцинации от коронавируса: есть ли на английском, как можно получить и в каких странах действует
12:30:42 7/24/2021
Сертификат о вакцинации от коронавируса: есть ли на английском, как можно получить и в каких странах действует