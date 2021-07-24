Николай Чудотворец: что обязательно сделать, а что категорически запрещено в день рождения святителя

Пожалуй, у каждого христианина есть особо почитаемые, любимые святые. Некоторые Божьи угодники становятся покровителями семей, городов и целых народов. Одним из них для России является святитель Николай Чудотворец. Поэтому русские празднуют не только даты его отхода к Христу и перенесения мощей, но и день рождения.
Со времён Екатерины Великой праздник был исключён из церковных календарей, однако в 2004-м русский патриарх Алексей II возобновил традицию. Православный мир стал праздновать рождество Николая 11 августа, в 2021-м это среда.
Божьего угодника Николая на иконах узнают даже невоцерковлённые россияне. Этот старец с аккуратной бородкой изображается в традиционном одеянии византийского святителя. Иногда голову святого прикрывает епископский венец, иногда его нет.
Благочестивая жизнь
Николай жил на рубеже III и IV веков в Ликии – провинции, подчинённой Римской Империи. В глубокой вере его с малых лет наставляли родители-христиане. Их материальное положение позволило дать сыну хорошее образование. Юность Николай провёл за изучением христианских писаний. Его дядя, тоже Николай, на тот момент был епископом в Патаре. Он устроил юного Николая в храм чтецом.
После смерти родителей, будущий святитель стал использовать обильное наследство для помощи нуждающимся. Делал он это тайно, подкидывая мешочки с золотом в окна по ночам. Легенды о Санта Клаусе берут своё начало именно от благодеяний Николая.
Когда настало время выбирать епископа Ликии, священники молитвенно спросили у Бога, кто это должен быть. Всевышний указал на молодого чтеца Николая. Так он стал во главе церкви в Мирах Ликийских.
Вся жизнь Николая была связана с чудесами и знамениями. Он быстро обрёл славу заступника моряков, так как воскресил разбившегося насмерть юнгу.
После смерти святитель не оставил паству. Перед его мироточивыми мощами люди стали получать исцеление и разрешение трудных жизненных ситуаций.
Как почтить святителя
Богослужение в рождество Николая исполняется не во всех храмах, так как праздник не считается великим. Однако многие городские церкви по утрам открыты для посещения. Христианам можно отправиться туда, чтобы оставить свечу перед образом Николая и помолиться.
Святителя просят о помощи в путешествиях, об избавлении от нищеты, об удачном замужестве дочерей. Николай считается покровителем заключённых, сирот, неизлечимо-больных.
Лучшее почитание Николая – уподобиться ему в милостыни. Хорошо в день святителя накормить нищих, помочь старикам или пожертвовать средства на больных детей.
На Руси в этот день отправлялись за калиной, затем делали из неё отвары и настойки. По желанию можно последовать этой традиции.
Чего делать нельзя
В 2021 году праздник выпадает на среду, а значит день постный. Если позволяет здоровье, необходимо ограничить себя в пище, хотя бы отказаться от мяса.
Святитель не любил пьяниц и не помогал им. Поэтому спиртное в его день под запретом.
Нельзя отказывать в помощи тем, кто просит о ней ради Христа.
По народным поверьям, в связанные с Николаем дни нельзя было заниматься рукоделием – шить, вязать ткать. Огородные работы разрешены.