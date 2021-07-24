Сертификат о вакцинации от коронавируса: есть ли на английском, как можно получить и в каких странах действует
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сертификат о вакцинации от коронавируса: есть ли на английском, как можно получить и в каких странах действует

12:30:427/24/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
0

Да данный момент сертификат о пройденной вакцинации можно получить на портале Госуслуг, независимо от того, каким препаратом человек привился
Да данный момент сертификат о пройденной вакцинации можно получить на портале Госуслуг, независимо от того, каким препаратом человек привился
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Медики спускали вакцину в унитаз и выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации

Медики спускали вакцину в унитаз и выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации128 пациентов скончались после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и ModernaЕщё 350 новости

Во всем мире началась массовая вакцинация от коронавируса, где-то привились уже более 90% граждан, поэтому страны постепенно открывают свои границы, но во многие можно свободно попасть, имея сертификат о вакцинации. О том, есть ли такой документ на английском языке и работает ли он за границей - в нашем материале.

Сейчас на территории России вакцинация проводится четырьмя вакцинами отечественного производства. Самая первая из них, “Спутник V”, на данным момент зарегистрирована в более, чем 60 странах мира, однако Всемирная организация здравоохранения не внесла ее в список разрешенных, из-за чего даже привитому человеку при посещении некоторых стран придется отсидеть двухнедельный карантин или сдавать ПЦР-тест на наличие вируса в организме, потому что не все готовы пускать даже привитых россиян.

Да данный момент сертификат о пройденной вакцинации можно получить на портале Госуслуг, независимо от того, каким препаратом человек привился. Кроме этого, с апреля этого года, документ также выдается на английском языке, чтобы его можно было использовать в заграничных поездках. Так, например, для въезда в Армению нужен сертификат о полной вакцинации и все, далее человек может свободно посещать страну без каких-либо дополнительных анализов.

Чтобы попасть в Грецию, необходимо получить вторую дозу вакцины и подождать как минимум две недели перед поездкой. Такая мера нужна, чтобы в организме более менее сформировался иммунитет в коронавирусной инфекции. Также прививка “Спутником” разрешает россиянам не сидеть на десятидневном карантине. Такие же условия и при посещении Грузии. Летать на Кипр разрешено сразу после получения второй дозы вакцины и не ждать две недели. При этом привитых граждан могут тестировать на территории аэропорта выборочно.

Для отдыха в Сербии также нужен сертификат о прохождении полного курса вакцинации “Спутником” и больше ничего, даже виза не нужна, если человек не будет находиться в стране более 30 дней. Для отдыха в Тунисе необходим полный курс, как и для въезда в Хорватию, на территории которой документ о прививки будет действовать 180 дней. Чтобы попасть на отдых в Черногорию также необходимо получить два компонента препарата от коронавируса, причем последнюю прививку нужно сделать как минимум за семь дней до въезда в страну.

Сейчас самым известным препаратом, сделанным в России, является “Спутник”, поэтому, если человек планирует прививаться, то лучше выбирать именно эту вакцину, так как именно она дает право на посещение многих иностранных государств.

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Новая информация о состоянии МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
14-летняя школьница-гигант стала звездой соцсетей
 вакцинасертификат о вакцинации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть сертификат на английском?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сертификат о вакцинации от коронавируса: есть ли на английском, как можно получить и в каких странах действует
12:30:42 7/24/2021
Сертификат о вакцинации от коронавируса: есть ли на английском, как можно получить и в каких странах действует
В чем чудо Иконы Божией матери «Троеручица» для православных? Должна ли эта икона стоять в каждом доме?
11:20:58 7/23/2021
В чем чудо Иконы Божией матери «Троеручица» для православных? Должна ли эта икона стоять в каждом доме?
Укусившую полицейского за приказ надеть маску многодетную мать наказали в Москве. Смотрите видео
11:00:12 7/23/2021
Укусившую полицейского за приказ надеть маску многодетную мать наказали в Москве. Смотрите видео
Красивые поздравления с днем княгини Ольги 24 июля 2021 года: Поздравь Ольгу, Оленьку, Олечку в праздник
10:51:01 7/23/2021
Красивые поздравления с днем княгини Ольги 24 июля 2021 года: Поздравь Ольгу, Оленьку, Олечку в праздник
Медики спускали вакцину в унитаз и выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации
10:43:41 7/23/2021
Медики спускали вакцину в унитаз и выдавали фальшивые сертификаты о вакцинации
Лунный календарь дачника на 24 и 25 июля 2021 года: Что запрещено, а что можно делать в Водолее
10:20:05 7/23/2021
Лунный календарь дачника на 24 и 25 июля 2021 года: Что запрещено, а что можно делать в Водолее
128 пациентов скончались после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna
10:18:49 7/23/2021
128 пациентов скончались после прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и Moderna
Путин изменил флаги Военного-морского флота России: Спускать стяг перед противником запрещено
9:56:59 7/23/2021
Путин изменил флаги Военного-морского флота России: Спускать стяг перед противником запрещено
С Днем кадастрового инженера России 24 июля восхитительные слова и открытки
9:47:42 7/23/2021
С Днем кадастрового инженера России 24 июля восхитительные слова и открытки
Приставы вынесли на руках Соболь с судебного заседания по делу Навального
9:46:54 7/23/2021
Приставы вынесли на руках Соболь с судебного заседания по делу Навального