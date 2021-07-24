Сертификат о вакцинации от коронавируса: есть ли на английском, как можно получить и в каких странах действует

Во всем мире началась массовая вакцинация от коронавируса, где-то привились уже более 90% граждан, поэтому страны постепенно открывают свои границы, но во многие можно свободно попасть, имея сертификат о вакцинации. О том, есть ли такой документ на английском языке и работает ли он за границей - в нашем материале.
Сейчас на территории России вакцинация проводится четырьмя вакцинами отечественного производства. Самая первая из них, “Спутник V”, на данным момент зарегистрирована в более, чем 60 странах мира, однако Всемирная организация здравоохранения не внесла ее в список разрешенных, из-за чего даже привитому человеку при посещении некоторых стран придется отсидеть двухнедельный карантин или сдавать ПЦР-тест на наличие вируса в организме, потому что не все готовы пускать даже привитых россиян.
Да данный момент сертификат о пройденной вакцинации можно получить на портале Госуслуг, независимо от того, каким препаратом человек привился. Кроме этого, с апреля этого года, документ также выдается на английском языке, чтобы его можно было использовать в заграничных поездках. Так, например, для въезда в Армению нужен сертификат о полной вакцинации и все, далее человек может свободно посещать страну без каких-либо дополнительных анализов.
Чтобы попасть в Грецию, необходимо получить вторую дозу вакцины и подождать как минимум две недели перед поездкой. Такая мера нужна, чтобы в организме более менее сформировался иммунитет в коронавирусной инфекции. Также прививка “Спутником” разрешает россиянам не сидеть на десятидневном карантине. Такие же условия и при посещении Грузии. Летать на Кипр разрешено сразу после получения второй дозы вакцины и не ждать две недели. При этом привитых граждан могут тестировать на территории аэропорта выборочно.
Для отдыха в Сербии также нужен сертификат о прохождении полного курса вакцинации “Спутником” и больше ничего, даже виза не нужна, если человек не будет находиться в стране более 30 дней. Для отдыха в Тунисе необходим полный курс, как и для въезда в Хорватию, на территории которой документ о прививки будет действовать 180 дней. Чтобы попасть на отдых в Черногорию также необходимо получить два компонента препарата от коронавируса, причем последнюю прививку нужно сделать как минимум за семь дней до въезда в страну.
Сейчас самым известным препаратом, сделанным в России, является “Спутник”, поэтому, если человек планирует прививаться, то лучше выбирать именно эту вакцину, так как именно она дает право на посещение многих иностранных государств.