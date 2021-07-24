Открытки с Днем ВФМ на 25 июля и слова восхищения настоящим героям моря
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Открытки с Днем ВФМ на 25 июля и слова восхищения настоящим героям моря

10:30:157/24/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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День ВМФ — вот это дата! Спасибо Вам за жизнь, ребята. Вы — честь страны, ее отрада, ждет каждого своя награда.

25 июля - День Военно-Морского Флота
25 июля - День Военно-Морского Флота

День Военно-Морского Флота отмечается в России 25 июля.

25 июля - День Военно-Морского Флота
25 июля - День Военно-Морского Флота

Флот военный наш морской,
За тобой как за стеной!
Пожелаем процветанья,
В жизни благосостоянья.

Пусть сбываются везде
На земле и на воде
Все заветные мечты.
Счастья, света, доброты!

***

День ВМФ — вот это дата!
Спасибо Вам за жизнь, ребята.
Вы — честь страны, ее отрада,
Ждет каждого своя награда.

Здоровья, радости и счастья,
Пусть не касаются ненастья,
Любви, улыбок, доброты,
И пусть исполнятся мечты!

***

Желаем в день Морского Флота,
Чтоб в тягость не была работа,
А приносила только радость
И все хорошее сбывалось.

Пусть вам сопутствует фортуна,
Крутым пусть будет день Нептуна:
Веселье, отдых, танцы, смех
И сногсшибательный успех!

***

С Днём ВМФ, ура, виват!
Не потускнеет пусть отвага,
В душе слова любви звучат
К родным, и к Родине, и стягу.

Все цели будут по плечу,
Найдутся силы для свершений
И будет в сердце больше чувств,
Тепла, надежд и вдохновения!

***

Поздравляю с Днем Военно-Морского Флота!
Пожелать тебе радостей многих охота,
Чтоб на суше и в море жилось без печали,
И где бы ты ни был, чтоб любимые ждали.

Небосвода чистейшего и желаю красивых
Восходов, закатов, глаз безумно счастливых.
Здоровья покрепче, волнений лишь в сердце.
В удовольствие жить и на солнышке греться.

***

C Днем Военно-Морского Флота!
Пусть не коснутся вас беды, заботы.
Пусть день Нептуна закружит весельем,
Улыбками, шутками, милым бездельем.

Пусть летние дни согреют теплом,
Пусть близкие люди одарят добром.
Мечты все и планы сбываются,
А в жизни лишь счастье встречается!

***

В День Военно-Морского Флота
От души вам хочу пожелать,
Чтобы прочь ушли ваши заботы,
Настроение пусть будет на пять!

Пожелаю попутного ветра,
Чтобы плыли вы только вперед!
И пусть счастьем одарит вас щедро
Царь Нептун, тот, что в море живет!

Источник: pozdravok.ru

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