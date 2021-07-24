Неистовые бури августа 2021: В какие дни геомагнитное поле Земли будет бушевать?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Неистовые бури августа 2021: В какие дни геомагнитное поле Земли будет бушевать?

8:20:147/24/2021Фото: piqsels
0

В целом весь месяц можно назвать штормовым. Геомагнитные колебания будут меняться со слабых до сильных и продолжаться они будут на протяжении всего месяца.

солнце
Август будет очень неблагоприятным

На протяжении последнего месяца лето 2021 года геомагнитные бури возникнут несколько раз, одни будут слабыми, другие средними и очень сильными. На сильные магнитные бури отреагируют не только люди с метеозависимостью и метеопатией,  но и те, у которых нет проблем со здоровьем.

Предварительные прогнозы о датах начала магнитных бурь позволяют более грамотно планировать ответственные дела, которые вы планируете на август 2021.

В целом весь месяц можно назвать штормовым. Геомагнитные колебания будут меняться со слабых до сильных и продолжаться они будут на протяжении всего месяца. Возникнет по крайней мере три сильных магнитных бури, которые будут перемежаться нестабильным состоянием геомагнитного фона Земли с колебаниями мощностью около 3 баллов.

Первый неблагоприятный период начнется уже 2 и 3 августа. Колебания ожидаются на уровне 4 баллов, они будут продолжительными и могут оказать своё влияние на качество сна. У людей с гипертонией может повыситься давление, могут также возникать головные боли.

16 и 17 числа ожидается самая сильная геомагнитная буря августа. Под удар в первую очередь попадают люди, имеющие проблемы со здоровьем: заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, органов дыхания, а также опорно-двигательного аппарата. Колебания будут держаться на уровне 5-6 баллов, что может пройти неблагоприятно даже для людей с хорошим здоровьем. Могут ощущаться общее недомогание, нарушение сна, повышенная эмоциональность.

С 18 по 20 августа будет ещё одна геомагнитная буря с ударами силой 5 баллов. Последняя магнитная буря ожидается 29 числа, однако данных о ее продолжительности и мощности пока нет.

Около 70% людей в возрасте от 40 до 60 лет очень остро реагируют на геомагнитные колебания. В дни нестабильного геомагнитного фона они жалуются на ломоту и боли в суставах и мышцах, головные боли и мигрени. Могут ощущаться головокружение, тошнота. Могут развиваться раздражение, повышенная эмоциональность. У некоторых могут развиваться панические атаки.

В дни магнитных бурь, когда недомогание чувствуется особенно сильно, рекомендуется делать больше перерывов в работе, чаще отдыхать, постараться в эти дни высыпаться. Для более хорошего сна можно принимать успокаивающие препараты, которые продаются в аптеках без рецепта. Постарайтесь сделать ваше питание более лёгким, убрав из него тяжелую и жирную пищу. Если у вас есть проблемы с давлением, желательно в эти дни отказаться от употребления кофе, крепкого чая и алкоголя. Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе перед сном, а по утрам проводить водные процедуры, такие как контрастный душ и обливание прохладной водой. Они хорошо воздействуют на состояние сосудов.

За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Новая информация о состоянии МакSим
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Кому категорически запрещено есть арбузы
рекомендациимагнитные буриметеозависимостьпрогноз на месяцавгуст 2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы сегодня себя чувствуете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что категорически нельзя делать по лунному календарю на участке в знаке Водолея 24 и 25 июля 2021 года
7:20:54 7/24/2021
Что категорически нельзя делать по лунному календарю на участке в знаке Водолея 24 и 25 июля 2021 года
БердскТоржественным построением отметят День ВМФ моряки Бердска 25 июля 2021
6:50:38 7/24/2021
Торжественным построением отметят День ВМФ моряки Бердска 25 июля 2021
Героические картинки на День Военно-Морского Флота 25 июля и слова мужественным морякам
6:30:22 7/24/2021
Героические картинки на День Военно-Морского Флота 25 июля и слова мужественным морякам
75% россиян негативно относятся к однополым бракам: За 6 лет противников стало меньше
6:21:50 7/24/2021
75% россиян негативно относятся к однополым бракам: За 6 лет противников стало меньше
Наказание телефонным мошенникам требует ужесточить Володин: Масштаб украденных денег сравним с бюджетом региона
6:06:53 7/24/2021
Наказание телефонным мошенникам требует ужесточить Володин: Масштаб украденных денег сравним с бюджетом региона
Слова поздравлений 25 июля на День сотрудника органов следствия РФ
5:55:51 7/24/2021
Слова поздравлений 25 июля на День сотрудника органов следствия РФ
Арест отменили подозреваемой в растрате 3,3 млн рублей главному детскому психиатру Сибири
5:54:21 7/24/2021
Арест отменили подозреваемой в растрате 3,3 млн рублей главному детскому психиатру Сибири
Морские картинки на День ВМФ 25 июля и короткие поздравления героям
5:54:00 7/24/2021
Морские картинки на День ВМФ 25 июля и короткие поздравления героям
О чем каждый верующий должен помолиться в праздник иконы «Троеручница» 25 июня 2021 года? В чем и кому помогает Божья Матерь
5:20:07 7/24/2021
О чем каждый верующий должен помолиться в праздник иконы «Троеручница» 25 июня 2021 года? В чем и кому помогает Божья Матерь
Девять выстрелов: Скончался в больнице после расстрела замначальника уголовного розыска Ставрополя
5:02:15 7/24/2021
Девять выстрелов: Скончался в больнице после расстрела замначальника уголовного розыска Ставрополя