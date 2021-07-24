Неистовые бури августа 2021: В какие дни геомагнитное поле Земли будет бушевать?

На протяжении последнего месяца лето 2021 года геомагнитные бури возникнут несколько раз, одни будут слабыми, другие средними и очень сильными. На сильные магнитные бури отреагируют не только люди с метеозависимостью и метеопатией, но и те, у которых нет проблем со здоровьем.
Предварительные прогнозы о датах начала магнитных бурь позволяют более грамотно планировать ответственные дела, которые вы планируете на август 2021.
В целом весь месяц можно назвать штормовым. Геомагнитные колебания будут меняться со слабых до сильных и продолжаться они будут на протяжении всего месяца. Возникнет по крайней мере три сильных магнитных бури, которые будут перемежаться нестабильным состоянием геомагнитного фона Земли с колебаниями мощностью около 3 баллов.
Первый неблагоприятный период начнется уже 2 и 3 августа. Колебания ожидаются на уровне 4 баллов, они будут продолжительными и могут оказать своё влияние на качество сна. У людей с гипертонией может повыситься давление, могут также возникать головные боли.
16 и 17 числа ожидается самая сильная геомагнитная буря августа. Под удар в первую очередь попадают люди, имеющие проблемы со здоровьем: заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, органов дыхания, а также опорно-двигательного аппарата. Колебания будут держаться на уровне 5-6 баллов, что может пройти неблагоприятно даже для людей с хорошим здоровьем. Могут ощущаться общее недомогание, нарушение сна, повышенная эмоциональность.
С 18 по 20 августа будет ещё одна геомагнитная буря с ударами силой 5 баллов. Последняя магнитная буря ожидается 29 числа, однако данных о ее продолжительности и мощности пока нет.
Около 70% людей в возрасте от 40 до 60 лет очень остро реагируют на геомагнитные колебания. В дни нестабильного геомагнитного фона они жалуются на ломоту и боли в суставах и мышцах, головные боли и мигрени. Могут ощущаться головокружение, тошнота. Могут развиваться раздражение, повышенная эмоциональность. У некоторых могут развиваться панические атаки.
В дни магнитных бурь, когда недомогание чувствуется особенно сильно, рекомендуется делать больше перерывов в работе, чаще отдыхать, постараться в эти дни высыпаться. Для более хорошего сна можно принимать успокаивающие препараты, которые продаются в аптеках без рецепта. Постарайтесь сделать ваше питание более лёгким, убрав из него тяжелую и жирную пищу. Если у вас есть проблемы с давлением, желательно в эти дни отказаться от употребления кофе, крепкого чая и алкоголя. Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе перед сном, а по утрам проводить водные процедуры, такие как контрастный душ и обливание прохладной водой. Они хорошо воздействуют на состояние сосудов.