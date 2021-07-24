Простое тесто для пирожков
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Простое тесто для пирожков

9:20:067/24/2021Фото: piqsels
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Тесто по этому рецепту можно назвать универсальным - оно подойдет для приготовления пирожков с любой начинкой - сладкой и не сладкой.

тесто
Это тесто является универсальным

Для приготовления этого пирожкового теста вам потребуется около 3 стаканов пшеничной муки высшего сорта, 300 мл молока, 50 мл растительного масла, сухие быстродействующие дрожжи - один пакетик (1 граммов), чайная ложка сахара и половина чайной ложки соли.

Молоко требуется подогреть примерно до 40 градусов. Не перегревайте сильно молоко, иначе дрожи в нём могут погибнуть. Всыпьте в него соль, сахар, дрожжи и одну столовую ложку муки. Тщательно размешайте и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи активировались.

После того, как опара поднялась, в неё нужно добавить растительное масло. После этого, постепенно добавляя просеянную муку, замешиваем тесто. Оно должно получиться не тугим, средней плотности. Положите сформированное тесто в чистую миску и укройте ее пищевой пленкой.

Примерно через 40 минут тесто должно подняться. Его нужно хорошо обмять и оставить еще на 40 минут. Не забудьте его снова укрыть пленкой.

После этого тесто делим на порционные кусочки и формируем пирожки. Как мы уже сказали - с этим тестом можно делать пирожки с любой начинкой. также их можно жарить в масле и выпекать в духовом шкафу. Если будете выпекать - оставьте пирожки на расстойку примерно на 20 минут.

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