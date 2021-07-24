Что категорически нельзя делать по лунному календарю на участке в знаке Водолея 24 и 25 июля 2021 года

Выходные суббота и воскресенье, 24 и 25 июля 2021 года, по лунному календарю для огородников являются крайне неблагоприятными днями.
Дело в том, что 24 июля состоялось полнолуние, луна в этот момент перешла под знак Водолея. В этом же знаке она останется и завтра, 25 июля 2021 года.
Не только фазы луны и лунные сутки влияют на продуктивность любых огородных работ. Своё влияние на урожай оказывают также и знаки зодиака, в которых расположена луна. Знак Водолея является не плодородным знаком.
Оба эти фактора в совокупности делают оба выходных дня не очень продуктивными. И в субботу и в воскресенье неблагоприятными остаются любые посадочные работы, а также посевы и любые другие действия, связанные с жизнедеятельностью даже уже посаженных культур.
Силы огородников можно направить на окучивание картофеля, прополку грядок, прореживание частых всходов. В эти дни благоприятно выкапывать раннеспелый картофель. Напоминаем вам что такие сорта картофеля не годятся для зимнего хранения.
Можно выкапывать лук и чеснок, раскладывать их на просушку. Неблагоприятно в эти дни также заниматься консервированием овощей, фруктов и ягод на зиму. В саду можно заняться выкорчевыванием пней, больных и старых деревьев, удалением больных и высохших ветвей.
Хорошо стричь газон и работать с химией для протравливания культур от болезней и вредителей.