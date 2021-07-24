Открытки и поздравления всем следователям 25 июля в День сотрудника органов следствия России

25 июля — профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений федеральных органов исполнительной власти РФ, а так же следственных подразделений ФСБ, ФСКН, МВД.
Всех найдёшь и всё докажешь,
Соберёшь улик запас,
Труд твой следствию так важен,
Ты — сотрудник просто класс!
И я искренне желаю,
Быстро в званиях расти,
И удача пусть большая
Тебя встретит на пути!
Пусть смекалка не подводит,
Раскрываются дела,
И зарплата с каждым годом
Чтоб стремительней росла!
***
Всем сотрудникам органов следствия
Поздравления, наши приветствия.
Пусть чутье никогда не подводит,
Озарение свыше снисходит,
Факты четко в картинку ложатся,
Все преступники пусть вас боятся,
Раскрываемость будет отличной,
Понимание, любовь — в жизни личной.
Сил, удачи, хорошей реакции
В разных сложных порой ситуациях.
***
Поздравляем с праздником!
Много-много радости,
На работе бодрости,
А в работе — тонкости,
Справедливой строгости,
Не гордыни — гордости!
Счастья, вдохновения,
Умного решения,
Нового прочтения,
Долгого терпения!
***
Пусть закон и справедливость
Будут делом жизни всей,
Чтоб злодеям и не снилось,
Как обманывать людей.
Эффективной вам работы
Всем, кто следствие ведёт.
Не забудьте вы в заботах —
Вас сегодня праздник ждёт!
Сотрудник следствия, работа твоя важная
Такая славная и нужная, отважная!
Помочь законность сохранить — забота светлая,
Но не всегда всем людям явная, заметная!
И пусть в твой день тебя похвалят все знакомые,
Подарят вдруг подарки и слова весомые,
Чтоб ты доволен был таким большим вниманием,
Тебе — добра, любви, удачи, понимания!
***
Сегодня — самый подходящий случай
Поздравить вас — служителей закона,
Вы трудитесь, чтоб мир наш стал чуть лучше,
Чтобы жизнь была счастливой и спокойной.
За вашу верность долгу и Отчизне,
За ваш нелёгкий, скрупулёзный труд —
Счастья и удачи в вашей жизни,
Пусть во всех делах успехи ждут!
***
Личное мужество, верность присяге —
Вам эти качества не занимать.
Ваша профессия — долг выполняя,
Граждан России всегда защищать.
Здоровья вам крепкого, счастья, удачи.
Сегодня вас всех я поздравить хочу...
В ответственной службе — любые задачи
Пусть будут всегда и везде по плечу.
Источник: pozdravok.ru