Открытки и поздравления всем следователям 25 июля в День сотрудника органов следствия России
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Открытки и поздравления всем следователям 25 июля в День сотрудника органов следствия России

9:07:357/24/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Сегодня — самый подходящий случай поздравить вас — служителей закона, вы трудитесь, чтоб мир наш стал чуть лучше, чтобы жизнь была счастливой и спокойной.

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ
25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

25 июля — профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений федеральных органов исполнительной власти РФ, а так же следственных подразделений ФСБ, ФСКН, МВД.

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ
25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

Всех найдёшь и всё докажешь,
Соберёшь улик запас,
Труд твой следствию так важен,
Ты — сотрудник просто класс!

И я искренне желаю,
Быстро в званиях расти,
И удача пусть большая
Тебя встретит на пути!

Пусть смекалка не подводит,
Раскрываются дела,
И зарплата с каждым годом
Чтоб стремительней росла!

***

Всем сотрудникам органов следствия
Поздравления, наши приветствия.
Пусть чутье никогда не подводит,
Озарение свыше снисходит,
Факты четко в картинку ложатся,
Все преступники пусть вас боятся,
Раскрываемость будет отличной,
Понимание, любовь — в жизни личной.
Сил, удачи, хорошей реакции
В разных сложных порой ситуациях.

***

Поздравляем с праздником!
Много-много радости,
На работе бодрости,
А в работе — тонкости,
Справедливой строгости,
Не гордыни — гордости!
Счастья, вдохновения,
Умного решения,
Нового прочтения,
Долгого терпения!

***

Пусть закон и справедливость
Будут делом жизни всей,
Чтоб злодеям и не снилось,
Как обманывать людей.

Эффективной вам работы
Всем, кто следствие ведёт.
Не забудьте вы в заботах —
Вас сегодня праздник ждёт!

25 июля - День сотрудника органов следствия РФ
25 июля - День сотрудника органов следствия РФ

Сотрудник следствия, работа твоя важная
Такая славная и нужная, отважная!
Помочь законность сохранить — забота светлая,
Но не всегда всем людям явная, заметная!

И пусть в твой день тебя похвалят все знакомые,
Подарят вдруг подарки и слова весомые,
Чтоб ты доволен был таким большим вниманием,
Тебе — добра, любви, удачи, понимания!

***

Сегодня — самый подходящий случай
Поздравить вас — служителей закона,
Вы трудитесь, чтоб мир наш стал чуть лучше,
Чтобы жизнь была счастливой и спокойной.

За вашу верность долгу и Отчизне,
За ваш нелёгкий, скрупулёзный труд —
Счастья и удачи в вашей жизни,
Пусть во всех делах успехи ждут!

***

Личное мужество, верность присяге —
Вам эти качества не занимать.
Ваша профессия — долг выполняя,
Граждан России всегда защищать.

Здоровья вам крепкого, счастья, удачи.
Сегодня вас всех я поздравить хочу...
В ответственной службе — любые задачи
Пусть будут всегда и везде по плечу.

Источник: pozdravok.ru

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