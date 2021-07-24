Назван симптом, который сигнализирует о развития слабоумия

Согласно результатам нового исследования, люди, которым трудно слышать разговор в шумной обстановке, в два раза чаще развивают деменцию в более позднем возрасте, пишет dailymail.co.uk.
Данные о состоянии здоровья более 82000 участников в возрасте старше 60 лет были изучены экспертами из Оксфордского университета, которые искали факторы риска деменции.
Они обнаружили, что нарушение слуха при разговоре, особенно в шумной обстановке, связано с повышенным риском деменции на 91%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от нарушения слуха страдают около 1,5 миллиарда человек во всем мире, и все больше доказательств того, что это может быть причиной деменции.
Это побудило оксфордскую команду углубиться в набор данных британского биобанка, где они обнаружили, что попытки следить за разговорами в шумной обстановке были фактором риска деменции, которую " можно лечить '' и потенциально сдерживать состояние.
Эксперты говорят, что любой, кто обеспокоен нарушением слуха, должен обратиться к своему терапевту.
Авторы исследования заявили, что не исследовали причину связи, но предполагают, что нарушения слуха увеличивают вероятность других факторов риска деменции, что, в свою очередь, увеличивает общий риск деменции.
По мере того как люди становятся старше, слух становится все труднее, и одним из основных компонентов этого является нарушение слуха речи в шумной обстановке.
Это может повлиять на их повседневное функционирование, в том числе на то, что они не могут слышать объявления или становятся изолированными из-за трудностей в социальных ситуациях.
Также было показано, что эта проблема является признаком слабоумия у некоторых людей, которые борются с этим тяжелым состоянием.
Однако до сих пор было неясно, связано ли нарушение слуха речи в шуме с развитием деменции, а также с симптомом.
Это было тщательно изучено в новом исследовании, проведенном Департаментом здравоохранения Наффилда Оксфордского университета (NDPH).
В начале исследования участников попросили идентифицировать произносимые числа на фоне белого шума.
На основании этого теста исследователи разделили их на нормальный, недостаточный и плохой слух «речь в шуме».
За 11 лет наблюдения у 1285 участников была диагностирована деменция на основании данных стационарных пациентов и регистрационных записей смертей.
Недостаточный и плохой слух «речь в шуме» был связан с повышением риска развития деменции на 61% и 91%.
Это по сравнению с обычным слухом «речь в шуме».
Доктор Томас Литтлджонс, старший автор, сказал: «Деменция поражает миллионы людей во всем мире, и прогнозируется, что число случаев в ближайшие несколько десятилетий утроится.
ЧТО ТАКОЕ ПОТЕРЯ СЛУХА РЕЧИ В ШУМЕ?
Самая распространенная форма потери слуха - нарушение понимания речи в шумной обстановке.
Это явление известно как скрытая потеря слуха или просто нарушение речи в шуме.
Это может быть сложно диагностировать, поскольку стандартные тесты слуха не могут измерить этот тип потери слуха, и нет одобренного лечения.
Наиболее частыми причинами потери слуха этого типа являются шум и старение.
Со временем они повреждают улитку, и это можно измерить с помощью стандартных тестов, но до того, как это повреждение станет серьезным, происходят тонкие изменения слуха.
Сюда входят трудности с распознаванием речи при сильном фоновом шуме.
Это может привести к тому, что больные будут чувствовать себя изолированными в социальных ситуациях или даже с трудом слышать объявления в аэропорту или на вокзале.
Есть также свидетельства того, что это одновременно симптом и фактор риска деменции у пожилых людей.
Однако появляется все больше свидетельств того, что развитие деменции не является неизбежным и что риск можно снизить, если лечить уже существующие состояния.
«Эти результаты предварительные, предполагают, что нарушение слуха« речь в шуме» может представлять собой многообещающую цель для профилактики деменции».
Доктор Джонатан Стивенсон, ведущий автор исследования, сказал, что нарушение слуха на фоне фонового шума является одной из наиболее распространенных проблем для людей с возрастным нарушением слуха.
Доктор Кэти Стаббс из Alzheimer’s Research UK сказала, что, хотя большинство людей думают о проблемах с памятью, когда слышат слово «слабоумие», это не единственный симптом.
«Многие люди с деменцией будут с трудом следить за речью в шумной обстановке - симптом, который иногда называют «проблемой коктейльной вечеринки», - сказала она.
«Это исследование предполагает, что эти изменения слуха могут быть не просто симптомом деменции, но и фактором риска, который потенциально можно лечить».
«Крупные исследования, такие как британский биобанк, являются мощным инструментом для выявления генетических факторов, факторов здоровья и образа жизни, связанных с такими состояниями, как деменция», - пояснила она.
«Но всегда трудно разделить причину и следствие в этом типе исследования», добавив, что «любой, кто беспокоится о своем слухе, должен поговорить со своим терапевтом».
Доктор Литтлджонс сказал MailOnline, что существует ряд возможных объяснений связи между деменцией и проблемами речи в шуме.
Помимо возможности нарушения слуха, увеличивающего вероятность других факторов риска, это может увеличить потребность в обработке перцепционной информации.
Они не смогли изучить эту идею в этом исследовании, но доктор Литтлджонс сказал, что повышенный спрос снизит когнитивные способности для решения других задач.
«В качестве альтернативы, это может быть не причинно-следственная связь, и другие факторы могут быть связаны как с нарушением слуха, так и с деменцией, в то время как мы учитываем другие факторы, мы не можем этого исключить».
Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.
ЧТО ТАКОЕ ДЕМЕНЦИЯ? БОЛЕЗНЬ-УБИЙЦА, КОТОРАЯ СТРАДАЕТ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ
ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАБОТА
Деменция - это обобщающий термин, используемый для описания ряда прогрессирующих неврологических расстройств (поражающих мозг), которые влияют на память, мышление и поведение.
Существует много различных типов деменции, наиболее распространенной из которых является болезнь Альцгеймера.
У некоторых людей может быть несколько типов деменции.
Независимо от того, какой тип диагностирован, каждый человек будет испытывать деменцию по-своему.
Деменция - это глобальная проблема, но чаще всего она наблюдается в более богатых странах, где люди, вероятно, доживают до глубокой старости.
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ?
Общество Альцгеймера сообщает, что сегодня в Великобритании более 850 000 человек страдают деменцией, из которых более 500 000 страдают болезнью Альцгеймера.
По оценкам, к 2025 году количество людей, живущих с деменцией, в Великобритании превысит 1 миллион.
По оценкам, в США 5,5 миллиона человек страдают болезнью Альцгеймера. Аналогичный процентный рост ожидается в ближайшие годы.
С возрастом увеличивается риск развития деменции.
Показатели диагностики улучшаются, но считается, что многие люди с деменцией все еще не диагностированы.
ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ?
В настоящее время лекарства от деменции не существует.
Но новые лекарства могут замедлить его прогрессирование, и чем раньше он будет обнаружен, тем эффективнее будет лечение.