Назван симптом, который сигнализирует о развития слабоумия
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Назван симптом, который сигнализирует о развития слабоумия

6:00:137/24/2021Фото: pxfuel.com
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Многие люди с деменцией будут с трудом следить за речью в шумной обстановке - симптом, который иногда называют «проблемой коктейльной вечеринки»

люди, силуэт, инвалид
Люди, которым трудно слышать разговор в шумной обстановке, в два раза чаще развивают деменцию в более позднем возрасте

Согласно результатам нового исследования, люди, которым трудно слышать разговор в шумной обстановке, в два раза чаще развивают деменцию в более позднем возрасте, пишет dailymail.co.uk.

Данные о состоянии здоровья более 82000 участников в возрасте старше 60 лет были изучены экспертами из Оксфордского университета, которые искали факторы риска деменции.

Они обнаружили, что нарушение слуха при разговоре, особенно в шумной обстановке, связано с повышенным риском деменции на 91%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от нарушения слуха страдают около 1,5 миллиарда человек во всем мире, и все больше доказательств того, что это может быть причиной деменции.

Это побудило оксфордскую команду углубиться в набор данных британского биобанка, где они обнаружили, что попытки следить за разговорами в шумной обстановке были фактором риска деменции, которую " можно лечить '' и потенциально сдерживать состояние.

Эксперты говорят, что любой, кто обеспокоен нарушением слуха, должен обратиться к своему терапевту.

Авторы исследования заявили, что не исследовали причину связи, но предполагают, что нарушения слуха увеличивают вероятность других факторов риска деменции, что, в свою очередь, увеличивает общий риск деменции.

По мере того как люди становятся старше, слух становится все труднее, и одним из основных компонентов этого является нарушение слуха речи в шумной обстановке.

Это может повлиять на их повседневное функционирование, в том числе на то, что они не могут слышать объявления или становятся изолированными из-за трудностей в социальных ситуациях.

Также было показано, что эта проблема является признаком слабоумия у некоторых людей, которые борются с этим тяжелым состоянием.

Однако до сих пор было неясно, связано ли нарушение слуха речи в шуме с развитием деменции, а также с симптомом.

Это было тщательно изучено в новом исследовании, проведенном Департаментом здравоохранения Наффилда Оксфордского университета (NDPH).

В начале исследования участников попросили идентифицировать произносимые числа на фоне белого шума.

На основании этого теста исследователи разделили их на нормальный, недостаточный и плохой слух «речь в шуме».

За 11 лет наблюдения у 1285 участников была диагностирована деменция на основании данных стационарных пациентов и регистрационных записей смертей.

Недостаточный и плохой слух «речь в шуме» был связан с повышением риска развития деменции на 61% и 91%.

Это по сравнению с обычным слухом «речь в шуме».

Доктор Томас Литтлджонс, старший автор, сказал: «Деменция поражает миллионы людей во всем мире, и прогнозируется, что число случаев в ближайшие несколько десятилетий утроится.

ЧТО ТАКОЕ ПОТЕРЯ СЛУХА РЕЧИ В ШУМЕ?

Самая распространенная форма потери слуха - нарушение понимания речи в шумной обстановке.

Это явление известно как скрытая потеря слуха или просто нарушение речи в шуме.

Это может быть сложно диагностировать, поскольку стандартные тесты слуха не могут измерить этот тип потери слуха, и нет одобренного лечения.

Наиболее частыми причинами потери слуха этого типа являются шум и старение.

Со временем они повреждают улитку, и это можно измерить с помощью стандартных тестов, но до того, как это повреждение станет серьезным, происходят тонкие изменения слуха.

Сюда входят трудности с распознаванием речи при сильном фоновом шуме.

Это может привести к тому, что больные будут чувствовать себя изолированными в социальных ситуациях или даже с трудом слышать объявления в аэропорту или на вокзале.

Есть также свидетельства того, что это одновременно симптом и фактор риска деменции у пожилых людей.

Однако появляется все больше свидетельств того, что развитие деменции не является неизбежным и что риск можно снизить, если лечить уже существующие состояния.

«Эти результаты предварительные, предполагают, что нарушение слуха« речь в шуме» может представлять собой многообещающую цель для профилактики деменции».

Доктор Джонатан Стивенсон, ведущий автор исследования, сказал, что нарушение слуха на фоне фонового шума является одной из наиболее распространенных проблем для людей с возрастным нарушением слуха.

Доктор Кэти Стаббс из Alzheimer’s Research UK сказала, что, хотя большинство людей думают о проблемах с памятью, когда слышат слово «слабоумие», это не единственный симптом.

«Многие люди с деменцией будут с трудом следить за речью в шумной обстановке - симптом, который иногда называют «проблемой коктейльной вечеринки», - сказала она.

«Это исследование предполагает, что эти изменения слуха могут быть не просто симптомом деменции, но и фактором риска, который потенциально можно лечить».

«Крупные исследования, такие как британский биобанк, являются мощным инструментом для выявления генетических факторов, факторов здоровья и образа жизни, связанных с такими состояниями, как деменция», - пояснила она.

«Но всегда трудно разделить причину и следствие в этом типе исследования», добавив, что «любой, кто беспокоится о своем слухе, должен поговорить со своим терапевтом».

Доктор Литтлджонс сказал MailOnline, что существует ряд возможных объяснений связи между деменцией и проблемами речи в шуме.

Помимо возможности нарушения слуха, увеличивающего вероятность других факторов риска, это может увеличить потребность в обработке перцепционной информации.

Они не смогли изучить эту идею в этом исследовании, но доктор Литтлджонс сказал, что повышенный спрос снизит когнитивные способности для решения других задач.

«В качестве альтернативы, это может быть не причинно-следственная связь, и другие факторы могут быть связаны как с нарушением слуха, так и с деменцией, в то время как мы учитываем другие факторы, мы не можем этого исключить».

Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

ЧТО ТАКОЕ ДЕМЕНЦИЯ? БОЛЕЗНЬ-УБИЙЦА, КОТОРАЯ СТРАДАЕТ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ

ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАБОТА

Деменция - это обобщающий термин, используемый для описания ряда прогрессирующих неврологических расстройств (поражающих мозг), которые влияют на память, мышление и поведение.

Существует много различных типов деменции, наиболее распространенной из которых является болезнь Альцгеймера.

У некоторых людей может быть несколько типов деменции.

Независимо от того, какой тип диагностирован, каждый человек будет испытывать деменцию по-своему.

Деменция - это глобальная проблема, но чаще всего она наблюдается в более богатых странах, где люди, вероятно, доживают до глубокой старости.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЕТСЯ?

Общество Альцгеймера сообщает, что сегодня в Великобритании более 850 000 человек страдают деменцией, из которых более 500 000 страдают болезнью Альцгеймера.

По оценкам, к 2025 году количество людей, живущих с деменцией, в Великобритании превысит 1 миллион.

По оценкам, в США 5,5 миллиона человек страдают болезнью Альцгеймера. Аналогичный процентный рост ожидается в ближайшие годы.

С возрастом увеличивается риск развития деменции.

Показатели диагностики улучшаются, но считается, что многие люди с деменцией все еще не диагностированы.

ЕСТЬ ЛЕЧЕНИЕ?

В настоящее время лекарства от деменции не существует.

Но новые лекарства могут замедлить его прогрессирование, и чем раньше он будет обнаружен, тем эффективнее будет лечение.

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